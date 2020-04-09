Нафта продовжує дорожчати, ціни на акції ростуть: що відомо про ситуацію на ринках

У четвер, 9 квітня, фондові ринки Азії зросли на тлі сподівань, що пандемія коронавірусу наближається до піку й уряди країн вводитимуть додаткові стримувальні заходи.

Ціни на нафту еталонних марок теж продовжують рости, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ. Учасники ринку очікують на результати зустрічі ОПЕК, у результаті якої Саудівська Аравія і Росія мають домовитися про скорочення обсягів видобутку нафти.

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Як змінилися основні фондові індекси:

Індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії зріс на 0,6%.

акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії зріс на 0,6%. Ціни на акції в Китаї піднялися на 0,54%.

піднялися на 0,54%. Австралійський фондовий ринок виріс на 1,52%.

Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 збільшився на 3,41 станом на середу, 8 квітня. Однак сьогодні, 9 квітня, цей ріст уповільнився до 0,27%.

збільшився на 3,41 станом на середу, 8 квітня. Однак сьогодні, 9 квітня, цей ріст уповільнився до 0,27%. Японський фондовий індекс Nikkei, навпаки, знизився на 0,55% через збільшення кількості хворих на коронавірус. Унаслідок росту числа інфікованих влада Японії оголосила в Токіо та інших містах надзвичайний стан.

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Курси валют

Індекс долара щодо інших шести основних валют не змінився, залишившись на позначці 100,15.

Канадський долар торгується на рівні 1,4025 за долар США. Курс валюти відновлюється після чотирирічного мінімуму в 1,4669 канадських доларів, досягнутого 20 березня.

Курс євро щодо долара знизився на 0,35% і становить 1,0858 євро за один долар.

Падіння курсу валюти сталося через те, що міністри фінансів єврозони в середу, 8 квітня, не змогли домовитися про додаткові заходи, спрямовані на підтримку економіки своїх країн, що постраждала через коронавірус.

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Норвезька крона також трохи зміцніла до 11,1205 за євро. Таким чином, курс норвезької крони досягнув найвищого рівня з середини березня, збільшившись майже на 19% від рекордно низької позначки 19 березня.

Ціни на нафту

Нафта Brent подорожчала на 2,5%, досягнувши 33,71 долара за барель. Ціна на нафту WTI піднялася на 4,58% і становить 26,24 долара за барель.

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Нагадаємо, сьогодні, 9 квітня, має відбутися відеоконференція Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її партнерів, з-поміж яких є і Росія. Учасники ринку сподіваються, що країнам вдасться домовитися про скорочення обсягів нафтовидобутку. Сподівання, що домовленості вдасться досягти підтверджуються тим, що Росія повідомляла про готовність зменшити обсяги на 1,6 мільйона барелів на добу.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 9 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 489 981 підтверджених випадків зараження, із них 88 567 – закінчилися смертю. Одужало вже 330 782 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 57 – летальні, а 45 пацієнтів одужало.