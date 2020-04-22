Нафта продовжує рекордно дешевшати, ринки акцій – ростуть: останні зміни

Ціни на нафту продовжують падати і в середу, 22 квітня. Ф’ючерси на нафту Brent, головний орієнтир світових контрактів, опустилися на 17% – до найнижчого рівня з 1999 року.

Обвалу вартості Brent передувало велике падіння травневих ф’ючерсів на американську нафту WTI у понеділок, 20 квітня, пише CNN. Причиною різкого зниження цін на "чорне золото" є зменшення попиту на сировину через пандемію коронавірусу.

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Окрім того, варто згадати про "цінову війну" Саудівської Аравії і Росії, коли на початку березня країни ОПЕК+ не домовилися про скорочення обсягів нафтовидобутку. Тоді Ер-Ріяд, не отримавши підтримки від РФ, збільшив нафтовидобуток і знизив ціни на сировину.

Червневі ф’ючерси на американську нафту WTI у середу, 22 квітня, знизилися на 5,7% – до 10,91 долара за барель. У вівторок, 21 квітня, червневі ф’ючерсні контракти WTI торгувалися на рівні 11,57 долара, опустившись на 6,5 долара.

Ціна на нафту Brent знизилася до 15,98 долара за барель, перш ніж стабільно торгуватися на рівні 17,30 долара.

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Ринок стурбований тим, що місця для збереження нафти не залишиться, а через пандемію коронавірусу попит на нафту й далі знижуватиметься. Угода ОПЕК+, досягнута 12 квітня, не вирішить ситуацію з нафтою, тому що вона офіційно почне діяти лише з 1 травня.

Вартість ф’ючерсів на нафту має піднятися, як тільки попит на сировину зросте. Однак цього слід очікувати тільки через кілька місяців,

– зазначив Джаспер Ловлер, керівник підрозділу дослідження ринку London Capital Group.

Кілька членів альянсу ОПЕК+ обговорили ціновий крах в ході екстреної телефонної конференції у вівторок, 21 квітня. Однак, за інформацією іноземних ЗМІ, Саудівська Аравія і Росія не брали участь у дискусії.

Паніка поширюється не лише з-поміж торговців нафтою, але і в межах ОПЕК+, що і спонукало групу обговорити ситуацію на ринку. Водночас, нового стратегічного консенсусу в нафтовому питанні поки не досягнуто,

– написав Євген Вейнберг, керівник дослідницького підрозділу Commerzbank, у записці до клієнтів банку.

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Ситуація на фондових ринках

Обвал цін на нафту негативно вплинув і на фондові ринки Азії:

Японський фондовий індекс Nikkei знизився на 0,7%.

знизився на 0,7%. Південнокорейський Kospi опустився на 0,9%.

опустився на 0,9%. Гонконзький індекс Hang Seng впав на 0,4%.

впав на 0,4%. Фондовий індекс Шанхайської біржі Shanghai Composite зменшився на 0,6%.

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Ситуація на європейський фондових ринках дещо краща:

Німецький DAX і британський FTSE 100 зросли на 1,6%.

Французький CAC 40 піднявся на 1,1%.

Американський фондовий ринок теж відзначився ростом. Промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 1,3%. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 зріс та індекс Nasdaq зросли на 1,4% станом на середу, 22 квітня.

Компанії Chipotle та Netflix повідомили про прибутки за перший квартал 2020 року. Зокрема, остання зазначила про величезний ріст підписників, таким чином виправдавши власні очікування. Кількість нових користувачів сервісом Netflix збільшилася на 16 мільйонів упродовж перших трьох місяців 2020 року.



Основне про ситуацію на ринку нафти / Інфографіка 24 каналу