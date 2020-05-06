Нафта впевнено дорожчає: Brent – понад 30 доларів, ціна WTI зростає шостий день поспіль

У середу, 6 квітня, ціни на нафту еталонних марок продовжили зростати. Brent подорожчала до понад 30 доларів за барель уперше з 15 квітня, а вартість WTI піднімається уже шостий день поспіль.

За інформацією Ліга.Бізнес, липневі ф’ючерси на Brent зросли до 31,01 долара за барель. Нафта WTI торгується за 24,65 долара за барель.

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Ціни на нафту продовжують зростати на тлі офіційної дії угоди ОПЕК+ про зниження обсягів видобутку сировини. Також цьому сприяє ще й рішення уряду країн зняти обмеження і поступово виходити з карантину, що встановлений через поширення коронавірусу.

Окрім того, напередодні кілька американських виробників сланцевої нафти оголосили про зниження видобутку сировини, що теж позитивно вплинуло на ціни "чорного золота".

Нагадаємо, у вівторок, 5 травня, вартість нафти впевнено зростала. Інвестори позитивно відреагували на зняття карантинних обмежень у низці країн. Також вони очікують, що попит на сировину зростатиме.

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Що потрібно знати про угоду ОПЕК+ та прогнози аналітиків

У середині квітня країни ОПЕК+ домовилися з 1 травня знизити обсяги нафтовидобутку:

Таким чином, у травні-червні цього року видобуток скоротитися на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу .

. Далі з липня і до кінця 2020 року (по грудень включно) нафтовидобуток знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу, а з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.

За прогнозами ОПЕК, ціни на нафту зростуть до 40 доларів за барель. Однак це станеться у другому півріччі 2020 року.

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Аналітики Goldman Sachs Equity Research прогнозують, що у 2021 році нафта марки Brent подорожчає до 55,63 долара за барель. Раніше експерти прогнозували ріст вартості Brent до 52,50 долара за барель. Щодо WTI, то вартість американської нафти підніметься до 51,38 долара за барель, очікують у Goldman Sachs. Попередній прогноз щодо нафти WTI передбачав ріст ціни сировини до 48,50 долара за барель у 2021 році.