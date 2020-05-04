Нафтові компанії відкладають угоди й скорочують дивіденди через нестабільність на ринках

Найбільші світові нафтові компанії змушені відкласти плани щодо продажу активів. Адже карантинні обмеження, введені в багатьох країнах через пандемію коронавірусу, спричинили рекордне зниження попиту на нафту. Не останню роль тут зіграло падіння цін сировини в минулому місяці.

Нафтові компанії почали знижувати обсяги своїх витрат, а в деяких випадках – зменшувати розмір дивідендів, пише Інтерфакс-Україна із покликанням на The Wall Street Journal.

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На думку керівників таких підприємств, саме продаж активів є одним із найкращих способів покращити власне фінансове становище. Однак тепер їхні можливості не такі повноцінні, тому що покупці все більше намагаються економити в умовах так званої "коронакризи", а банки, своєю чергою, утримуються від фінансування угод через побоювання виникнення масштабної рецесії.

Існує значна невизначеність щодо того, яким буде світ після вірусу і що це означатиме для цін на нафту і газ, тому покупці будуть неохоче витрачати гроші,

– зазначив експерт RBC Capital Markets Біраж Борхатарія.

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Через обвал цін на нафту одна із наймасштабніших у нафтовому секторі програм продажу активів під загрозою. Зокрема, йдеться про плани Exxon Mobil Corp. залучити 25 мільярдів доларів за допомогою продажу активів до 2025 року.

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Компанія змушена була відкласти продаж нафтогазових активів у Північному морі на суму 2 мільярда доларів. Коли відновиться цей процес – невідомо. За словами головного виконавчого директора Exxon Даррена Вудса, підприємство змушене самостійно шукати покупців, оскільки все ще зацікавлене в питанні продажу активів.

Угода ще одного нафтового гіганта Occidental Petroleum Corp. з продажу активів, куплених у компанії Anadarko, в Африці французькому підприємству Total SA на межі зриву. Occidental завершила продаж нафтогазових операцій у Мозамбіку та ПАР, проте влада Алжира відмовилася погодити продаж активів.

У червні Petrogas NEO U.K. Ltd., підрозділ конгломерату MB Holding, погодилося купити нафтові родовища Total у Північному морі. Сума угоди становила 635 мільйонів доларів. Однак майбутнє домовленості теж знаходиться в підвішеному стані.

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На минулому тижні британська BP Plc заявила, що попри складну ситуацію на ринку, вона все ще слідує своєму плану продати активи на 15 мільярдів доларів до середини 2021 року.

Також представники підприємства повідомили, що змушені були переглянути умови договору з продажу їхнього бізнесу на Алясці компанії Hilcorp Energy Co. за 5,6 мільярда доларів. Причина – складний фінансовий стан і обвал цін на нафту в минулому місяці.

Ймовірно, BP Plc доведеться переглянути умови договору з продажу нафтового родовища у Північному морі компанії Premier Oil Plc за 625 мільйонів доларів.

На тлі цих фінансових складнощів на ринку нафти британсько-нідерландське підприємство Royal Dutch Shell заявило, що вперше з часів Другої світової війни змушене знизити розмір дивідендів. Зокрема, компанія повідомила, що планує виплатити дивіденди розміром у 16 центів на акцію. У першому кварталі 2019 року ця ціна становила 47 центів за акцію.