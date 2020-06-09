У гонці за кількістю й обсягами прибутків від IPO американська фондова біржа Nasdaq обійшла Нью-Йоркську фондову біржу (New York Stock Exchange – NYSE) в період пандемії коронавірусу.

Пандемія уповільнила активність на торгових майданчиках США, через це низка компаній змушені були відкласти вихід на біржу, пише PYMNTS.

Вихід на IPO: скільки компаній розмістили свої акції на біржах США

З початку 2020 року 44 підприємства вперше розмістили акції на біржі Nasdaq на загальну суму 12,2 мільярда доларів.

на загальну суму 12,2 мільярда доларів. На Нью-Йоркській фондовій біржі число компаній, які почали торгувати акціями, становило 27 фірми з початку цього року на суму в 10,9 мільярда доларів.

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Що відомо про нові розміщення на біржах

За кількістю IPO Nasdaq відставала від Нью-Йоркською біржі певний час цього року. Однак згодом на ринку відбулося кілька гучних виходів на біржу, таких як Warner Music Group, яка зібрала понад 1,9 мільярда доларів на майданчику Nasdaq, та інших. Зокрема, IPO Warner Music Group станом на сьогодні є найбільшим.

Про вихід на біржу Nasdaq нещодавно повідомила фармацевтична компанія Royalty Pharma. Підприємство планує зібрати 1,9 мільярдів доларів під час IPO.

Нью-Йоркська фондова біржа все ще може випередити Nasdaq за кількістю IPO й доходами від нього. Зокрема, очікується вихід на фондовий майданчик продуктового ритейлера Albertsons та маркетплейсу вживаних авто Vroom.

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І Нью-Йоркська фондова біржа, і Nasdaq заробляють свої гроші від комісійних внесків компаній, які розміщують свої акції на їхніх платформах. Зокрема:

Nasdaq є більш доступною для фірм через низьку комісію, що становить 159 тисяч доларів щорічної платні за кількість випущених цінних паперів.

щорічної платні за кількість випущених цінних паперів. Комісія на Нью-Йоркській фондовій біржі становить 500 тисяч доларів.

Керівники Нью-Йоркської фондової біржі заявили, що "неправильно" судити про результати діяльності майданчика і його популярність лише на основі IPO.