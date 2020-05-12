Наслідки коронавірусу: мільярдер Річард Бренсон продає частку в Virgin Galactic

Мільярдер Річард Бренсон продає частку у компанії Virgin Galactic, засновником і генеральним директором якої він є. Бізнесмен хоче зібрати 500 мільйонів доларів для фінансової підтримки власних підприємств, з-поміж яких й авіаперевізник Virgin Atlantic, які постраждали через пандемію коронавірусу.

Мільярдера часто критикували за те, що він намагався отримати матеріальну допомогу від держави, тобто за рахунок платників податків, повідомляє BBC. Ці гроші Бренсон хотів спрямувати на розвиток Virgin Atlantic в умовах коронавірусу.

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Однак сер Річард вирішив продати частку свого бізнесу з космічного туризму.

У Virgin Group заявили, що гроші від продажу підуть на підтримку їхніх компаній, що потрапили під "безпрецедентний вплив" COVID-19.

Так, на минулому тижні представники авіакомпанії Virgin Atlantic заявили, що змушені звільнити понад 3000 працівників і припинити свою діяльність у міжнародному аеропорту Великої Британії "Гетвік".

Ще одне підприємство, що входить у Virgin Group Річарда Бренсона, Virgin Australia, перейшло у зовнішнє управління. Один із найбільших авіаперевізників Азійсько-Тихоокеанського регіону більше не здатний самостійно функціонувати і повідомив про банкрутство. Через коронавірус компанія змушена були припинити здійснення польотів.

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У квітні Річард Бренсон, якому належить 51% Virgin Atlantic, заявив, що виставить під заставу свій розкішний маєток на острові Некер у Карибському морі. Компанія збирається взяти кредит від уряду Великої Британії, який, як повідомляють, становить близько 500 мільйонів фунтів.

Переговори щодо кредиту з британським урядом ще тривають. Водночас, Virgin Atlantic, яка є приватною компанією, зосередилася паралельно на дискусіях з інвесторами. До складу потенційних інвесторів входять такі приватні фірми, як Greybull Capital та Apollo Global Management.

Через значні витрати, спричинені безпрецедентними ринковими умовами, які принесла нам криза COVID-19, ми вивчаємо нові варіанти отримання додаткового зовнішнього фінансування,

– зазначив прессекретар Virgin Atlantic.