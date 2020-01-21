Нацбанк буде підвищувати фінансову грамотність українців

Національний банк отримав повноваження на підвищення фінансової грамотності українців. Зокрема, українцям обіцяють Ніч у музеї грошей

Про це йдеться на сторінці Нацбанку у Facebook.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" народні депутати ухвалили ще 20 вересня 2019 року, а 22 вересня його підписав президент.

Згідно з цим правовим актом державні органи отримують спеціальні повноваження з захисту прав споживачів фінансових послуг та визначення принципів захисту прав споживачів фінансових послуг. Цими державними органами є Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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Нацбанк повідомляє, що серед заходів з підвищення фінансової грамотності українців будуть:

дні фінансової грамотності у десяти містах

спеціальні навчальні заняття зі школярами та студентами вищих навчальних закладів

наукова конференція за участі Київської школи економіки для студентів та молодих дослідників на тему регулювання банківського сектору та монетарної політики

Ніч у Музеї грошей Національного банку.

Крім того, триватиме робота над перетворенням Музею грошей Національного банку у сучасний Освітньо-інформаційний центр, який поєднуватиме Музей грошей, Центр просвіти молоді та Центр компетенцій вчителів.

Як впроваджується фінансова грамотність в Україні?

У рейтингу фінансової грамотності населення, яке склало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Україна з Польщею займає останнє, 30-е місце. Саме тому Національний банк ще минулого року почав проводити політику з покращення фінансової грамотності серед українців.

У серпні 2019 року заступник міністра освіти та науки Вадим Карандій повідомив про те, що учні 9-х та 10-х класів отримають нові навчальні матеріали з фінансової грамотності. За словами заступника посібники враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.

Цього року, як заявляє Нацбанк, плани – ще масштабніші.

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