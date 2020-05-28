Найкращі компанії у боротьбі з коронавірусом за версією Forbes: техногіганти пасуть задніх

Forbes склав рейтинг найкращих американських компаній, які ефективно протистоять пандемії коронавірусу. До першої п’ятірки потрапили три мобільних оператори, а з-поміж перших десяти є і відома мережа фастфудів McDonald’s. Щодо техногігантів, то найвище знаходиться холдинг Alphabet, "матір" Google.

Американське видання Forbes представило рейтинг 25 найкращих публічних компаній США, які найбільш ефективно протидіяли поширенню пандемії коронавірусу. Тобто ці підприємства оперативно зреагували на всі рекомендації Міністерства охорони здоров’я й зуміли налагодити повноцінну роботу.

Так, низка компаній закрили офіси й перевели працівників на віддалений режим роботи, інші переглянули правила надання лікарняних і відпусток із догляду за хворими. Як зазначено у Forbes, хоча б на якийсь час головним для світових корпорацій став не тільки власний фінансовий успіх.

Ще одне цікаве дослідження: Третина світового багатства належить жінкам: де вони живуть і яким обсягом капіталу володіють

Як Forbes відбирав найкращі компанії? Американське видання аналізувало дії компаній з 7 травня за 22 критеріями – від вимоги бути присутнім на робочому місці до наявності окремих фондів допомоги працівникам. Кожен із критеріїв експерти оцінювали за п’ятибальною шкалою, після чого рахували середній бал.

Лідери рейтингу: перша п’ятірка

Перше місце – мобільний оператор Verizon

Загальний бал: 3,87 з 5-ти.

Основні відзнаки:

одна із найбільш лояльних компаній у питанні надання відпусток у зв’язку з хворобою;

за допомогу й пільги місцевим громадам.

Станом на травень 2020 року, Verizon не звільнила жодного зі своїх працівників. Зокрема, у компанії працює близько 135 тисяч осіб. У квітні мобільний оператор виділив 54 мільйонів доларів фінансової допомоги некомерційним організаціям. Працівникам, які захворіли на коронавірус, компанія надає повністю оплачувану 8-тижневу відпустку.



Мобільний оператор Verizon / Фото Flickr

Друге місце – мережа супермаркетів Target

Загальний бал: 3,83.

Відзнаки:

Американський ритейлер збільшив зарплати понад 300 тисячам своїх співробітників у період пандемії.

Компанія надає оплачувану на 100% відпустку на місяць працівникам, старшим за 65 років, вагітним та тим, хто має проблеми зі здоров’ям.



Один із найбільших роздрібних ритейлерів США / Фото Flickr

Третє місце – мобільний оператор AT&T

Загальний бал: 3,83.



Ще один великий мобільний оператор / Фото Flickr

Четверте місце – гіпермаркети Walmart

Загальний бал: 3,78.



Один із найбільших продуктових ритейлерів США / Фото Flickr

П’яте місце – ще один великий оператор мобільного зв’язку T-Mobile

Загальний бал: 3,77.



Третій великий оператор мобільного зв'язку у США / Фото Flickr

Які з відомих компаній теж потрапили до рейтингу Forbes?

Отож, на сьомому місці знаходиться глобальна мережа кав’ярень Starbucks (загальний бал 3,74). Так, компанія виділила 1 мільйон доларів благодійній організації Feeding America, яка надає безкоштовні харчі та готову їжу малозабезпеченим людям. Ще 3 мільйона доларів Starbucks направив іншим благодійним фондам США.

Працівникам, які виходили на роботу в умовах небезпеки через коронавірус, підняли зарплату на 3 долари за годину. Окрім того, компанія надає фінансування у вигляді грантів тим співробітникам, які зіштовхнулися з матеріальними проблемами внаслідок пандемії.



Мережа кав'ярень Starbucks / Фото Flickr

Актуально: Вакцину Moderna проти COVID-19 вважають перспективною: акції компанії ще більше подорожчали

У першій десятці компаній є і банк. Це JP Morgan Chase із загальним балом у 3,70. Фінустанова оплатила своїм працівникам тести на коронавірус.

На 11 місці знаходиться відома мережа фастфудів McDonald’s (оцінка 3,64).

Керівництво компанії знизило собі зарплати мінімум на 25% .

. Також заклад швидкого харчування надав понад 10 мільйонів безкоштовних обідів працівникам сфери охорони здоров’я та громадської безпеки.

Попри низку таких позитивних моментів, у Чикаго співробітники McDonald’s подали на компанію до суду. Вони звинуватили мережу фастфудів у тому, що вона не здатна забезпечити безпеку здоров’я власному персоналу й клієнтам.



Заклад швидкого харчування McDonald’s / Фото Flickr

А як щодо техногігантів?

Найвищу сходинку в рейтингу Forbes з-поміж технологічних компаній зайняла Alphabet – власниця Google. Однак вона не ввійшла навіть у топ-15, а знаходиться лише на 16 сходинці з загальним балом у 3,55. З-поміж основних заслуг компанії те, що вона надала 250 мільйонів доларів у вигляді грантів на рекламу інформації про коронавірус. Окрім того, Alphabet дозволила своїм співробітникам працювати віддалено до кінця року.

Читайте також: Абсолютний лідер: TikTok випередив YouTube і Netflix за обсягом виручки від покупок у додатку

На 18 місці розмістився виробник iPhone – Apple (загальний бал 3,55). Попри те, що компанія змушена була тимчасово закривати свої фізичні магазини, вона продовжувала платити зарплату працівникам. Техногігант придбав понад 30 мільйонів захисних масок для медиків.



Логотип компанії Apple / Фото Flickr

Хто ще з гігантів ринку зайняв високі позиції в рейтингу?