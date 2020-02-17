Наймогутніші компанії світу знаходяться не в Америці: думка мільярдера

Професійний інвестор Чарльз Мангер, віцеголова компанії Berkshire Hathaway та давній бізнес-партнер Уоррена Баффета, поділився своїми думками щодо інвестицій в акції компаній.

Спеціаліст розповів про своє ставлення до китайських компаній та чому він ніколи не купував акції Tesla. Про це пише Forbes.

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Про бізнес США, китайський фондовий ринок та американську політику

Хоча економіка США є найбільшою, наймогутніші компанії у світі знаходяться не в Америці. Я думаю, що китайські компанії сильніші за наші й розвиваються швидше, – заявив 96-річний Чарльз Мангер на щорічній зустрічі Daily Journal Corp., американської видавничої компанії зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі.

Із наближенням виборів у США, що мають відбутися в листопаді 2020 року, Мангер висловив стурбованість станом американської політики. Він охарактеризував її "на диво жахливою" через "надлишок ненависті, яку люди мають змогу спостерігати".

На мою думку, нас чекає багато неприємностей, – стверджує інвестор, розмірковуючи про майбутнє США.

Останнім часом Мангер усе частіше говорить Китай. Він дивується тому, як інвестори "ведуть ігри" на фондову ринку азійської країни.

Складно уявити собі щось цікавіше, ніж те, як китайці поводяться з акціями. Тут вони такі ж хороші, як і в усьому іншому, – додав Мангер.

Мільярдер Чарльз Мангер: що варто знати про товариша Уоррена Баффета Американський адвокат, економіст і професійний інвестор. Є головою Daily Journal Corp. За підрахунками Forbes, від першої зустрічі у 1959 році з Уорреном Баффетом, зараз загальний розмір статків Мангера становить 2 мільярди доларів.

Про акції Tesla та Ілона Маска

На запитання про акції Tesla та останні події, пов’язані зі стрімким ростом вартості цінних паперів виробника електромобілів, інвестор відповів: "Я ніколи не купив би їх (акції – ред.) й ніколи не торгуватиму ними".

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Також він висловив своє ставлення до генерального директора Tesla Ілона Маска.

Я вважаю, що Ілон Маск переоцінює себе. Однак він може не завжди помилятися. Продажі Tesla зросли, тому що Ілон переконав людей, що може вилікувати рак, – зазначив Мангер.

Про майбутнє друкованих видань

Мангер поділився думками щодо розвитку публіцистичних видань, зокрема, газет. На його думку, всі щоденні газети незабаром "помруть". За його словами, "технологічні трансформації руйнують друковану публіцистику в Америці". Однако, інвестор не заперечує, що, можливо, кілька грандіозних видань, усе-таки, виживе.

Що відомо про зібрання Мангера зі співробітниками Daily Journal Чарльз Мангер вирішив провести зустріч із співробітниками Daily Journal відразу через два тижні після того, як Berkshire Hathaway відмовилася від своєї газетної імперії, продавши понад 30 місцевих видань компанії Lee Enterprises за 140 мільйонів доларів готівкою. Раніше Баффет віддав 36 мільйонів доларів, придбавши газету The Buffalo News, а на початку 2010 року він купив 28 локальних видань у медіагрупи Berkshire Hathaway за 344 мільйони доларів.