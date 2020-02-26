Не лише коронавірус: 5 причин падіння фінансового ринку

За останні 2 дні фондовий ринок пережив найбільше падіння за останні 2 роки. На це є 5 причини і лише одна з них - коронавірус.

За останні два дні вартість S&P 500 втратила понад 1,7 трильйонів доларів. А індекс Доу-Джонса впав на 3,3% лише у вівторок. За тиждень S&P 500 втратили 7,6%, а Nasdaq – 8,6%. Про це повідомляє MarketWatch.

Що таке індекс Доу-Джонса та S&P 500Індекс Доу-Джонса - це біржовий індекс цінних паперів (акцій) 30 найбільших американських компаній. Він зводить всю інформацію по акціях індустріальних підприємств на американській біржі цінних паперів. На сьогодні, індекс Доу-Джонса вважається застарілим і неточним. У професійних колах частіше послуговуються індексом S&P 500, який вважається точнішим, оскільки обчислюється на основі даних 500 найбільших компаній США. Проте індекс Доу-Джонса залишається найбільш цитованим у ЗМІ біржовим індексом.

На все це є 5 причин.

Коронавірус

Захворювання COVID-19 зародилося в Ухані, Китаї в вже поширилося на кілька країн, зокрема постраждали в Південній Кореї, Японії, Малайзії, Італії та Ірані. В США зафіксували 57 випадків. В Україні – жодного. Загалом захворіло близько 80 тисяч, з яких 2 778 померли.

Цей вірус значно вплинув на виробництво Китаю, другої за величиною економіки у світі. Американські технологічні компанії, такі як Apple Inc. залежать від китайських поставок.

Інвестори не знають, як довго триватиме спалах, і зарано визначати, наскільки це зашкодить корпоративним прибуткам, але ряд компаній вже заявили про збитки для свого бізнесу.

Про реакцію компаній: Коронавірус: що про нього говорять Apple, Coca-Cola, Nike та інші компанії

Вибори в США 2020

Невизначеність результатів президентських виборів у США також починає керувати ринками, стверджують стратеги та аналітики. Деякі з них думають, що якщо сенатор Берні Сандерс, який характеризує себе як демократичний соціаліст, стане кандидатом від Демократичної партії, і, можливо, навіть президентом, акції впадуть. Все тому, що його сприймають як людину проти бізнесу.

Ризик для американських акцій досить значний, якщо Берні отримає номінацію,

– сказав Ед Моя, старший аналітик ринку OANDA.

До теми: Блумберг продасть свою медіа-компанію, якщо його оберуть президентом США

Високі оцінки акцій

Ще до спаду ринку на цьому тижні вартість акцій розглядалася як велика.

Аналіз ринку акцій показав, що S&P 500 торгував обсягом у 18,9 разів більшим за зважену загальну оцінку аналітиків, опитаних MarketWatch. Минулого року різниця була у 16,2 разів. Акції наразі оцінюють дуже високо.

Ринок облігацій

Дохідність державних облігацій в США постійно зменшується, оскільки охочих на них з'являється все більше. Інвестори на фоні нестабільності через коронавірус, шукають надійні цінні папери для вкладів і такими є державні облігації.

Держоблігації терміном на 10 років рекордно знизилися до 1,32%, а 30-річна treasury note (записка, видана Міністерством фінансів США для використання як валюти) впала до свого мінімуму

Про облігації в Україні: Державні облігації: як заробити гроші, не виходячи з дому

Побоювання фінансової кризи

Інвестори побоюються, що коронавірус може призвести до уповільнення глобальної економіки. Це у свою чергу може призвети до повноцінної рецесії в США. На думку експерта з економіки Рекса Наттінга причина впливу коронавірусу на економіку не в самій хворобі, а в намаганні людей боротися з її наслідками.

Коли ми відправляємо на карантин тих, хто може поширити хворобу, ми припиняємо велику економічну діяльність,

– вважає експерт.

Дослідження Бюджетного бюро Конгресу встановило, що пандемія може спричинити короткостроковий вплив на світову економіку, аналогічну за глибиною та тривалістю до післявоєнної рецесії в США.