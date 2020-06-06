Nikola Motor, американська компанія, яка займається виробництвом електровантажівок, 4 червня 2020 року почала торгувати акціями на фондовій біржі Nasdaq. Дебют підприємства на ринку цінних паперів став для нього успішним.

За результатами першого дня торгів ціна на акції Nikola становила 33,75 долара за одну штуку, повідомляє Forbes. Водночас, ринкова вартість компанії, яку заснував бізнесмен Тревор Мільтон, досягла близько 12 мільярдів доларів.

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Цікаво, що сам Мільтон став найбільшим акціонером виробника електровантажівок. Forbes оцінив вартість його частки на момент закриття торгів у четвер, 4 червня, у 3,7 мільярда доларів.



Тревор Мільтон, засновник і генеральний директор Nikola Motor / Фото Nikola Motor

Дебют компанії Nikola на біржі став одним із найвизначніших з-поміж інших представників машинобудівної галузі на американському фондовому ринку. Останнім таким знаковим виходом на біржу було IPO Tesla Ілона Маска 10 років тому.

Про зміни й успіх Nikola Motor перед виходом на біржу

Упродовж останнього місяця в структурі Nikola Motor сталася низка змін, які можуть бути пов’язані з успіхом автовиробника на фондовому ринку. Зокрема, вихід на Nasdaq стався після злиття з публічною компанією VectoIQ Стіва Гірскі, який раніше працював заступником голови ради директорів General Motors. Процес об’єднання двох підприємств завершився незадовго до виходу Nikola на біржу, а саме 2 червня. Сам Стів Гірскі став членом ради директорів Nikola Motor.

За словами Тревора Мільтона, інтерес до його компанії упродовж останніх місяців зростав. І це не було пов’язано з виходом автовиробника на IPO. Мільтон розповів, що сьогодні компанія веде переговори майже з кожним світовим виробником деталей до авто.

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Гірскі теж відзначив досягнення Nikola впродовж останнього часу. Він розповів, що нині з компанією хочуть співпрацювати великі підприємства, чого вони точно не очікували. Таким чином, Гірскі натякнув, що в найближчі тижні Nikola може повідомити про нові партнерства.

Як Nikola завойовує іноземні ринки

Сьогодні Nikola Motor співпрацює з італійсько-американською корпорацією СnH/Iveco. Компанії разом працюють над створенням електровантажівок Nikola Tre, які можуть з’явитися на ринку Європи у 2021 році. Деяку частину з цих вантажних автомобілів буде відправлено на експорт у США.

За словами Мільтона, у 2021 році Nikola готується до повномасштабного випуску вантажівок в Ульмі (Німеччина), а у 2022 році – в Аризоні.



Одна із електровантажівок Nikola One / Фото взято зі сторінки Nikola Motor на Facebook

Окрім того, Мільтон зазначив, що його компанія розроблятиме станції для заправки своїх електроавтомобілів. Як відомо, таку ініціативу вже впровадив Ілон Маск зі своєю Tesla.

На цьому тижні стало відомо, що Nikola планує купити обладнання для виготовлення спеціальних електрозаправних станцій у норвезького підприємства Nel на суму в 30 мільйонів доларів. Таке обладнання зможе виробляти 40 тисяч кілограмів водню у день з води і відновлюваної енергетики.

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Nikola vs Tesla: протистояння гігантів індустрії електроавто

У 2018 році Nikola Motor подала позов до суду на компанію Tesla. Підприємство Тревора Мільтона звинуватила фірму Ілона Маска у плагіаті.

Зокрема, йшлося про те, що Tesla під час створення своєї електровантажівки порушила патенти стартапу, у якому описано розробку водневої вантажівки. У результаті Nikola вимагала від компанії Маска компенсацію розміром у 2 мільярди долари.

У Tesla заявили, що позов не обгрунтований і "не заслуговує уваги".