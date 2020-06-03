У середу, 3 червня 2020 року, Національна комісія з цінних паперів і фондових ринків (НКЦПФР) надала дозвіл компанії Freedom Holding Corp. (США) на купівлю частки акцій Української біржі.

Про це повідомляється в пресрелізі Фрідом Фінанс Україна, дочірнього підприємства Freedom Holding Corp. та професійного учасника ринку цінних паперів України.

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За словами голови правління Української біржі Артемія Єршова, те що міжнародні гравці цікавляться українським ринком, говорить про його потенціал і сприяє розвитку економіки країни.

Рішення про входження в капітал біржі такого сильного акціонера в сучасних реаліях - безумовно, позитивна новина як для нас, так і для всього фондового ринку України,

– стверджує Артемій Єршов.

Що потрібно знати про Українську біржу

Це провідний організований ринок акцій і термінових контрактів в Україні.

Розпочала свою діяльність у березні 2009 року, і стала технологічним лідером фондового ринку.

Українська біржа першою в країні запустила торги в режимі "ринок заявок", інтернет-трейдинг, угоди репо, центрального контрагента і терміновий ринок.

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Генеральна директорка "Фрідом Фінанс Україна" Марина Машковська зазначила, що Freedom Holding Corp. зосередила свої зусилля на український ринок та його розвиток. Це дасть змогу українським інвесторам отримати більше можливостей у сфері стратегічного інвестування.

"Фрідом Фінанс Україна" планує зайняти позиції лідера, як професійний торговець цінними паперами на фондовому ринку України. Ми зацікавлені в розвитку ринку, підтримки інфраструктури, у розвитку термінових контрактів (ф'ючерсів) та інших похідних фінансових інструментів,

– заявила Марина Машковська.

"Фрідом Фінанс Україна" – що відомо про компанію? Входить до складу холдингу Freedom Holding Corp.(США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" – перший і поки єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через інтернет.