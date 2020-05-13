Новачки на біржі: перспективна техкомпанія Procore виходить на IPO

Сьогодні все частіше обговорюється тема IPO – вихід компанії на біржу звикли розглядати як один із факторів її успіху, що, в принципі, так і є. Сам процес підготовки до IPO доволі тривалий та затратний. Однак таким чином компанія може залучити кошти для свого подальшого розвитку на більш вигідних умовах, ніж це могли б запропонувати, наприклад, приватні інвестори.

Найближчим часом відбудеться IPO американської компанії Procore Technologies. Тому аналітики компанії "Фрідом Фінанс" для 24 каналу підготували детальний огляд діяльності цієї фірми та її фінансового становища. Саме ці факти допоможуть оцінити шанси компанії приносити прибутки вже після продажу її акцій.

Дізнайтеся більше про IPO компаній:



На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків



IPO 2020: огляд світових компаній, які готуються стати публічними



IPO 2020. Інвестиційні можливості

IPO – що це таке? Initial Public Offering - публічна пропозиція інвесторам стати акціонерами компанії, яку підприємство робить вперше на міжнародній біржі. Компанія продаватиме свої акції на біржі, щоб отримати додаткове фінансування для свого розвитку та за котируваннями цінних паперів визначити власну ринкову вартість. Окрім того, вихід на IPO дасть змогу підприємству підвищити свій імідж в очах інвесторів.

Що потрібно знати про компанію Procore Technologies

Загальні фінансові відомості:

Виручка , 2019 р. (млн USD): 289.

, 2019 р. (млн USD): 289. EBIT , 2019 р. (млн USD): -83.

, 2019 р. (млн USD): -83. Дохід , 2019 р. (млн USD): -83.

, 2019 р. (млн USD): -83. Чистий борг, 2019 р. (млн USD) 0.

Procore Technologies подала заявку на IPO 28 лютого 2020 року. У грудні 2018 року компанію оцінили у 3 мільярди доларів. Уже у вересні 2019 року Bloomberg повідомив про можливу оцінку фірми на IPO у 4 мільярди доларів.

Більше про інвестиції в Україні: Інвестиції в акції українських компаній: чи можна заробити на цінних паперах МХП

Про будівельну індустрію

За даними McKinsey, щорічно у світі витрати на будівництво становлять близько 10 трильйонів доларів. У 2017 році Deloitte оцінювала витрати будівельного сектора на IT в 1,5% від усіх витрат.

У всьому світі в середньому різні галузі витрачають більше 3% від виручки на IT у порівнянні з 1,5% в будівельній галузі.

Про діяльність Procore Procore – розробник платформи, яка надає доступ до інформації про будівельний проект, спрощує робочі процеси і забезпечує безперебійний зв'язок між ключовими особами проекту. Упродовж усієї історії компанія залучила 498,9 мільйона доларів, згідно з даними crunchbase.com, і придбала чотири компанії в ході стратегії розширення своїх продуктів шляхом злиття BIManywhere, Construction BI, Honest Buildings і Avata Intelligence.



Платформа, яку розробила Procore, дає змогу клієнтам керувати будівництвом упродовж усього циклу, включаючи планування, відстеження трудових ресурсів, управління фінансами та інші функції.

До теми про інвестиції в акції: Інвестиції в біотех: що варто знати про акції світових виробників вакцини проти коронавірусу

Про акціонерів Procore Technologies

Найбільшими акціонерами компанії є ICONIQ Strategic Partners із часткою в 44,3% і Bessemer Venture Partners із часткою в 14,9%.

ICONIQ Capital – приватна інвестиційна фірма, яка обслуговує деякі найвпливовіші сім'ї та організації.

Bessemer Venture Partners – венчурна компанія, яка, за даними crunchbase.com, інвестувала понад 40,7 мільярда доларів.

Фінансові показники Procore: аналіз Фрідом Фінанс

У 2019 році в компанії було зафіксовано зростання в 55% проти 66% роком раніше. Валова маржа зросла з 77% у 2017 році до 82% у 2019 році. Показники EBIT піднялися з -49% у 2017 році до -29% у 2019 році.



Виручка й темпи її зростання / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Procore

Основним фактором зростання стало зниження витрат: собівартості – з 22,6% у 2017 році до 18,4% в 2019 році від виручки, S&M – з 69,3% до 60% у 2019 році, R&D – з 35,4% до 30,1%, G&A – з 21,8% до 20,1%.



Витрати та їхня структура / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Procore

Грошовий потік. У компанії негативний операційний грошовий потік за останні 3 роки. Компанія генерує свою готівку за рахунок своєї фінансової діяльності.



Грошовий потік за 2017 по 2019 роки / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Procore

Цікаво: Коли краще інвестувати в акції: у BlackRock закликають робити це саме зараз

Основні ризики

Зміни в економіці. На бізнес компанії можуть вплинути зміни в економіці. Адже в разі падіння темпів росту економіки витрати на будівництво також знизяться, що, своєю чергою, може позначитися на виручці компанії.

Державний контроль. Компанія піддається державному контролю, оскільки на її продукти і платформу поширюються різні обмеження відповідно до законів США. Будь-які зміни у платформі можуть призвести до різних обмежень для використання і продажів на міжнародному ринку.

Співробітники. Якщо компанія не зможе утримувати ключовий управлінський персонал або наймати додатковий кваліфікований персонал, то не зможе досягти своїх стратегічних цілей.