Новий Кабмін та невизначеність із МВФ: як інвестори сприйняли зміни в уряді України

Коли ринки лихоманило на тлі побоювань щодо негативного впливу нового коронавірусу на світову економіку, в Україні теж відбулася низка подій, що вплинула на настрій інвесторів.

Зокрема, на минулому тижні Верховна Рада України призначила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Хоча про результати роботи оновленого уряду поки складно говорити, інвестиційний клімат в Україні дещо змінився. Аналітики компанії "Фрідом Фінанс Україна" Денис Білий та Степан Джус проаналізували основні події в Україні, які найбільше вплинули на сферу інвестицій.

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Іноземні інвестори розпродують українські євробонди

Деталі щодо майбутньої співпраці нового Кабіміну з Міжнародним валютним фондом (МВФ) поки досі невідомі. Через цю невизначеністю іноземні інвестори почали продавати євробонди України на зовнішніх ринках.

За словами аналітиків Фрідом Фінанс, поведінку інвесторів не можна назвати панікою.

Справжні побоювання в учасників ринку можуть призвести лише подальші дії нового уряду, а особливо, якщо вони стосуватимуться девальвації гривні.

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Загалом інвестори доволі негативно відреагували на перезавантаження влади. Вони бояться, що новий склад уряду уповільнить темпи проведення реформ, відтермінує ухвалення угоди з МВФ та збільшить фіскальний дефіцит.

Якщо ці побоювання виправдаються, то Мінфіну справді буде складно обслуговувати зовнішній борг. Прибутковість зросте настільки, що фактично перекриє доступ до первинного ринку. Чим Мінфін в такому випадку здійснюватиме погашення облігацій не зовсім зрозуміло. Також незрозуміло, яким буде курс у цьому випадку,

– зауважили експерти Фрідом Фінанс.

Однак панікувати справді рано, заспокоюють аналітики. Адже спочатку потрібно дочекатися перших реальних рішень нового Кабміну. Тільки після цього можна буде робити висновки, спираючись на конкретні факти.

Що таке єврооблігації? Єврооблігації – це цінні папери, один із способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітети чи компанії. Натомість купують їх іноземні інвестори. Валюта повинна бути іноземною для країни, що випускає єврооблігації. В нашому випадку це будь-яка валюта, крім гривні. І не обов'язково євро, незважаючи на назву "єврооблігація".

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Стрімкий ріст міжнародних резервів України – сприятлива ситуація на ринку

Попри неоднозначність з українськими євробондами, валютний ринок держави демонструє більш стабільний розвиток. Так, станом на 1 березня 2020 рік обсяг міжнародних резервів України становить 26,623 мільярда доларів, що на 1,3% більше, ніж показник за лютий цього року.

За даними національного банку України, від початку року резерви зросли на 5%.

Ріст обсягів міжнародних резервів у лютому аналітики пояснюють збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку. Завдяки цьому Нацбанк викупив 689 мільйонів доларів.

Тим часом на обслуговування й погашення валютного боргу впродовж місяця регулятор направив 768,8 мільйона доларів. Уряд залучив 202,3 мільйона доларів від розміщення валютних ОВДП. Нинішній обсяг резервів покриває чотири місяці майбутнього імпорту.

Міжнародні валютні резерви: довідково Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2020 становили 26,3 мільярда доларів, що на 4% вище показника місяцем раніше.



У 2019 обсяг міжнародних резервів України зріс на 22% – до 25,3 мільярда доларів, досягнувши семирічного максимуму.