Нью-Йоркська фондова біржа незабаром може відкрити торгові зали: названо приблизну дату

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) відкриватиме свої торгові зали поетапно вже після 15 травня. У березні установа змушена була перейти онлайн через поширення коронавірусу.

Про дату відкриття NYSE повідомляє CNN із покликанням на два анонімні джерела, які ознайомлені з деталями розмови з головним операційним директором установи Майклом Блауграндом.

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Однак джерела зазначають, що дата повноцінного відновлення фізичної роботи американської біржі може змінитися. Усе залежить від темпів поширення коронавірусу.

Блаугранд спілкувався з працівниками NYSE, керівниками компаній та брокерами в ході 40-хвилинного телефонного дзвінка. За словами операційного директора біржі, торгові зали відкриються, проте умови соціального дистанціювання буде збережено.

Тобто зменшиться кількість робочих місці, і всі вони будуть розташовані достатньо віддалено один від одного. Окрім того, перед входом в будівлю усім працівникам і відвідувачам мірятимуть температуру.

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NYSE змушена вводити обмеження через те, що у двох людей – одного із членів торгового залу та співробітника біржі – підтвердився коронавірус.

Також, за інформацією джерел, Блаугранд заявив, що торговий майданчик NYSE Arca Options у Сан-Франциско може відкритися вже 3 травня.

Що відомо про припинення роботи NYSE? 23 березня Нью-Йоркська фондова біржа почала працювати в режимі онлайн, тобто проводилися лише електронні торги. Фізична робота майданчика до цього часу теж припинялася. Наприклад, це було під час Другої світової війни та після подій 11 вересня. Попри те, що саму установу тимчасово закрили, електронна торгівля триває. Інша велика фондова біржа США – Nasdaq – не має фізичного майданчику.



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