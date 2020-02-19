Обсяг переробки нафти в Китаї рекордно знизився: яка причина різкого падіння

Темпи виробництва китайських нафтопереробних компаній продовжують знижуватися. Основна причина такого падіння – поширення нового коронавірусу.

Нині обсяги переробки нафти в Китаї на 25% менші, ніж рік тому, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із покликанням на Bloomberg.

Цей показник упав через зменшення попиту на сировину, а також унаслідок браку робочої сили. Адже, як відомо, багато людей залишаються вдома і не виходять на роботу у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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На цьому тижні китайські компанії скоротили обсяги перероблення нафти приблизно до 10 барелів на добу. Востаннє цей показник був таким низьким у 2014 році.

На початку лютого обсяг нафтопереробки в КНР становив 11,4 мільйона барелів на добу, а рік тому - понад 13 мільйонів барелів на добу.

Зниження обсягу переробки нафти у Китаї відбувається попри оптимістичні прогнози, відповідно до яких поширення коронавірусу в КНР, можливо, уповільнюється. Працівники низки нафтопереробних підприємств змушені залишатися вдома.

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Також коронавірус завдав збитків авіаперевізникам, які тимчасово припинили польоти до Китаю. Цей фактор призвів до різкого падіння попиту на авіаційне пальне.

За інформацією джерел, низькі темпи нафтопереробки зберігатимуться до кінця лютого. Зараз найбільшою проблемою китайських нафтопереробних підприємств є накопичення запасів сировини, яку складно реалізувати.

Коронавірус: що про нього відомо Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 підтверджених випадків зараження, із них 2012 – летальні. Одужало вже 14 675 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.