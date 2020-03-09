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Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків

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Обвал на фондових ринках / Flickr

Світові фондові ринки обвалилися на тлі найбільшого за майже 30 років падіння цін на нафту. Ще однією причиною різкого зниження основних біржових показників є побоювання щодо можливого негативного впливу коронавірусу на економіку світу.

Ф’ючерси на S&P 500 опустилися на цілих 5% у неділю, 8 березня, досягнувши ліміту, що що не дає змоги акціям торгуватися нижче цієї позначки, пише CNN.

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Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на понад 1200 пунктів (майже на 5%), а індекс Nasdaq Composite – на 4,8%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 0,5%, досягнувши рекордно низьких показників.

Падіння зачепило й Азійсько-Тихоокеанський регіон:

  • Зокрема, у понеділок, 9 березня, австралійський фондовий індекс S&P/ASX 200 опустився на 7,3%, що стало найбільшим його зниженням із жовтня 2008 року.
  • Японський основний фондовий індекс Nikkei 225 зменшився на 5,1%.
  • Гонконзький Hang Seng втратив 4,2%.
  • Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 3%.

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Окрім стрімкого обвалу ринку нафти, паніку на фондових ринках спричиняє й коронавірус, який несподівано ввів світову економіку в стан шоку. Так, кількість випадків зараження вірусом досягла понад 110 тисяч.

В Італії введено карантин: щонайменше 16 мільйонів людей не можуть покидати регіон Ломбардія і ше 14 провінцій через збільшення випадків зараження коронавірусом. Так, в Італії зареєстровано 7375 випадків ураження.

Європейські фондові ринки теж просіли:

  • Італія: -10%.
  • Норвегія: -8,9%.
  • Іспанія: -7,5%.
  • Франція: -7,2%.
  • Німеччина: -7,1%.
  • Нідерланди: -7,1%.
  • Велика Британія: -6,8%.
  • Швеція: -6%.

Ціни на нафту у США знизилися на 34% до 27,34 долара за барель. Вартість нафти марки Brent опустилася на 26%, торгуючись на рівні 33,49 долара за барель. За даними компанії Refinitiv, що займається фінансовою аналітикою, таке падіння стало найбільшим із 1991 року.

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"Повний пандемоніум"

"Інвестори прокинулися в стані шоку", – так написав Стівен Іннес, головний стратег із фінансових ринків компанії AxiCorp. Експерт назвав паніку "повним пандемоніумом".

Цінова війна Саудівської Аравії з РФ та посилення побоювань щодо негативного впливу коронавірусу на світову економіку подвоїли паніку на фондових ринках,
– зазначив Іннес.

За його словами, інвестори почали вкладати гроші в інші фінансові активи.

Так, японська єна зросла проти американського долара до найбільшого рівня за більше ніж три роки. Вартість золота становить понад 1700 доларів за унцію  – це найвища ціна дорогоцінного металу з 2012 року.

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Волл-стріт упродовж кількох тижнів зіштовхується з величезними втратами на тлі поширення коронавірусу. Останній тиждень лютого став для американського ринку акцій найгіршим з часу фінансової кризи 2008 року.

Світові фондові ринки теж зазнали значних втрат через смертельний вірус. За даними Bank of America, упродовж тижня сума збитків на ринках акцій світу становила 9 трильйонів доларів.

Автор: Тетяна Панасюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Фінанси Акції глобальних компаній Обвал цін на нафту Фондовий ринок Інвестиції Світові біржі
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