Обвал цін на нафту може бути вигідним США: мільярдер Воррен Баффет назвав аргументи

Американської нафта WTI вперше за всю історію торгувалася нижче нуля доларів. Причиною такому різкому падінню стало зменшення попиту на сировину через пандемію коронавірусу.

Відомий мільярдер та інвестор Воррен Баффет випередив нинішні події, спрогнозувавши у 2016 році вплив низької вартості нафти на економіку, повідомляє Markets Insider. Зокрема, тоді ціна на сировину досягла 12-річного мінімуму.

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Якби нафта була взагалі безкоштовною, це було б добре для нас. Сполучені Штати могли б заощадити гроші, оскільки є імпортерами сировини,

– заявив мільярдер і генеральний директор компанії Berkshire Hathaway.

З того часу, 2016 року, рівень експорту американської нафти зріс, що зробило США чистим експортером нафти вперше за десятиліття. Однак аргументи Баффета все ще мають сенс.

Мільярдер стверджує, що коли ціни на нафту падають, сама індустрія, безперечно, страждає. Але з іншого боку, це дає змогу споживачам економити на газі впродовж місяців, а то й навіть років.

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У 2916 році Воррен Баффет спрогнозував наслідки на короткий період. За його підрахунками, американський нафтовий сектор виробляє 10 мільйонів барелів нафти на день, які продавалися за 100 доларів кожен. Розмір доходу від продажу сировини за день становить 1 мільярд доларів, а за рік – 365 мільярдів доларів, відповідно. Таким чином, ринкова капіталізація індустрії перевищує 2 трильйони доларів.

Раптом ринок припиняє заробляти гроші, і 2 трильйони доларів дуже швидко зникають. Банківські кредити тиснуть на нафтовиробників, вони припиняють обслуговування у сервісних компаній. Усе це відбувається дуже швидко, тим часом нафтові підприємства починають звільняти працівників. Негативні наслідки для економіки трапляються дуже швидко, проте на відновлення потрібно значно більше часу,

– зазначив Баффет, говорячи про негативні наслідки падіння цін для ринку нафти.

Окрім того, у 2016 році Воррен Баффет спрогнозував потенційний вплив дешевої нафти на його компанію Berkshire Hathaway. Підприємство мільярдера є власником енергетичної компанії MidAmerican Energy, а також володіє акціями низки нафтових фірм, із-поміж яких є Occidental Petroleum.

Це стало б для нас справжнім шоком,

– наголосив Баффет.

Обвал цін на нафту 2020 року: що відомо? Нагадаємо, у понеділок, 20 квітня, травневі ф’ючерси на нафту марки WTI опустилися до мінус 37 доларів за барель. Водночас спотові ціни на російський сорт нафти Urals теж тимчасово знизилися до від'ємних значень. Спотова ціна російської нафти з поставкою на Північно-Захід ЄС впала до мінус 3 долари за барель. Це означає, що продавці нафти готові доплатити покупцеві, щоб у них забрали сировину.