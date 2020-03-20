Один із найбільших банків США закриває свої відділення через коронавірус

Американський банк JPMorgan Chase тимчасово закриває 1000 своїх відділень – близько 20% підрозділів – у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу.

Це найбільший роздрібний банк США, який вирішив закрити свої філії в умовах пандемії, повідомляє PYMNTS.com.

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У середу, 18 березня, керівництво JPMorgan Chase надіслало повідомлення працівникам, у якому оголосило про закриття п’ятої частини своїх відділень. Винятком є лише банкомати на вулиці, якими можна користуватися з власного авто.

Від завтра (19 березня – ред.) ми скоротимо кількість відкритих банківських відділень. Це дасть змогу захистити наших співробітників,

– заявила керівниця одного із підрозділів JPMorgan Chase Тасунда Браун Дакетт.

За словами керівництва американського банку, усі співробітники, які тимчасово перебуватимуть вдома через закриття відділень, і далі отримуватимуть зарплату.

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Ще в близько 4000 відділень буде скорочено години роботи. Окрім того, деякі працівники зможуть працювати з дому.

Попри те, що JPMorgan закрив свої відділення, 99% банків США працюють за своїм стандартним графіком,

– заявив Річард Хант, виконавчий директор Consumer Bankers Association.

Прессекретарка банку Wells Fargo стверджує, що "переважна більшість" його філій відкрита.

Ми усвідомлюємо, що маємо забезпечити своїм працівникам та клієнтам максимально безпечні умови в наших відділеннях. Тому ми ввели розширену програму з ретельного очищення приміщень, встановили спеціальні пристрої з антисептиком для дезінфекції рук, заохочуємо людей зберігати дистанцію,

– розповіла прессекретарка Wells Fargo.

Прессекретар Bank of America повідомив, що всі відділення банку працюють за графіком, жодну з філій спеціально не закривали. Представник ще одного американського банку Citigroup заявив, що фінансова установа поки не закриватиме відділення.