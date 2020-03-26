Один із найбільших банків Європи оголосив про закриття відділень через коронавірус

Італійський банк UniCredit змушений закрити 70% своїх відділень, у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу в країні.

У фінустанові зазначили, що 30% із 3900 філіалів працюватимуть, пише Finextra. Однак графік роботи цієї частини відділень не буде звичним.

Вони будуть відкриті лише вранці у відповідні дні. Також клієнтам доведеться попередньо домовлятися з працівниками банку щодо тої чи тої послуги – узгоджувати дату й час відвідування відділення.

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UniCredit забезпечуватиме своїх працівників засобами індивідуального захисту – масками, антисептиками та рукавичками. Окрім того, їхні робочі місця будуть відділені від клієнтської зони спеціальними скляними перегородками.

Здоров’я працівників та клієнтівів зараз у пріорітеті,

– йдеться в повідомленні банку.

Як відомо, Італія вже кілька тижнів перебуває в режимі повної ізоляції. Адже сьогодні країна є лідером у Європі за кількість хворих на коронавірус. Окрім того, саме в Італії зафіксовано найбільше число смертей від цього захворювання.

Нагадаємо, першим великим банком, який почав закривати свої відділення через коронавірус став американський JPMorgan Chase. У порівнянні з італійським UniCredit фінустанова США тимчасово припиняє роботу лише 20% своїх філій.

Після JPMorgan Chase про закриття відділень повідомили й інші американські банки, з-поміж яких: KeyCorp, Fifth Third Bancorp, BBVA USA і PNC.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу