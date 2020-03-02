Падіння фондового ринку США: як обвал індексів на біржах вплине на життя американців

На минулому тижні фондові ринки обвалилися на тлі посилення побоювань через стрімке поширення коронавірусу за межами Китаю та його наслідків для світової економіки.

За словами старшого аналітика компанії S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта, через коронавірус світові фінансові ринки втратили понад 6 трильйонів доларів, пише Markets Insider.

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Торги на фондових біржах відбувалися на тлі масового занепокоєння, що зусилля, направленні на боротьбу з негативними наслідками коронавірусу, уповільнять темпи росту економіки та знизять прибутки низки підприємств.

Зазначимо, що випадки вірусу зафіксовано в понад 55 країнах, не враховуючи Китай. Кількість інфікованих зросла до 83 тисяч осіб.

Нагадаємо, у четвер, 27 лютого, відбулася корекція американського індексу S&P 500, у результаті якої він знизився на 10% від свого останнього рекордного падіння за часів фінансової кризи 2008 року. Промисловий індекс Доу-Джонса та індекс Nasdaq Composite (акції, що торгуються на біржі Nasdaq) також зменшилися щонайменше на 10% упродовж останнього тижня лютого.

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Як падіння фондового ринку вплине на життя американців?

Глобальний обвал фондових ринків на минулому тижні може призвести до ще однієї економічної кризи. Однак про це ще рано говорити, заявили аналітики. Окрім того, падіння фондового ринку ніяк не торкається життя пересічних жителів Сполучених Штатів.

Для більшості американців це побічне явище в їхньому житті. Що для них справді важливо - безпека на роботі та власне здоров'я, а також рахунки за комунальні послуги, освіту тощо, – зазначив Джейкоб Хакер, директор Інституту соціальних та політичних досліджень Єльського університету.

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Нижче представимо три графіки, які доводять, що показники фондового ринку мають короткостроковий вплив на більшість американських сімей.

1. Більшість американців просто не інвестує в акції.

На графіку вище показано частку акцій, якими володіють американці, відповідно до рівня своїх статків.

За даними Федеральної резервної системи США, лише 8% власного чистого прибутку сім'ї витрачають на купівлю акцій.

власного чистого прибутку сім'ї витрачають на купівлю акцій. Трохи більше половини акцій – 51% – є у власності 10% американців із високим рівнем доходу.

– є у власності 10% американців із високим рівнем доходу. Відповідно до цих даних, для більшості американців не є актуальною інформація про обвал фондового ринку. Адже вони не зможуть оцінити, як це вплине на їхні активи.

2. Відомості про кількість та ціну акцій стосуються переважно багатих американців.

Середньостатистична сім'я з-поміж перших 10% американських родин, що мають цінні папери, зазвичай володіє портфелем акцій на суму 200 тисяч доларів і вище. У результаті збитки від падіння фондового ринку першими відчули американці з високим рівнем доходів.

3. Менше половини американців у нижній частині розподілу багатства відкладає гроші на пенсійні рахунки.