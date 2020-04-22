Падіння цін на нафту: хто виграв від рекордного обвалу WTI і що прогнозують аналітики

Обвал цін на американську нафту WTI ніяк не вплине на Саудівську Аравія. Країна навіть може виграти від такого розвитку подій.

Про це повідомили аналітики з енергетичних ринків, пише CNBC.

Сьогодні ринок переповнений сирою нафтою, резервуари продовжують наповнюватися, в криза через пандемію коронавірусу призводить до ще більшого зниження попиту на сировину. Усі ці фактори призвели до того, що травневий ф’ючерсний контракт на нафту марки WTI опустився до від’ємного значення.

Більше про ситуацію з нафтою: Що потрібно знати про рекордне падіння цін на нафту: наслідки для України

Зокрема, контракт, термін дії якого закінчився у вівторок, 21 квітня, торгувався за мінус чотири долари за барель після рекордного падіння до мінус 37,6 долара за барель у понеділок, 20 квітня. Таким чином торговцям доведеться доплачувати покупцям, щоб позбутися збиткових нафтових ф’ючерсів.



Від'ємне значення ціни нафти WTI / CNN

Історичний крах на ринку нафти стався ще й через закінчення терміну дії травневого ф’ючерсного контракту. Щодо червневого контракту, то у вівторок, 21 квітня, його ціна опустилася на 22% – до 15,75 долара за барель, а згодом і до 11,57 долара. У середу, 22 квітня, вартість червневих ф’ючерсів на WTI знизилася до 10,91 долара за барель.

До теми: Нафта продовжує рекордно дешевшати, ринки акцій – ростуть: останні зміни

У цій ситуації перемогу здобули Саудівська Аравія і Росія. Однак це перемога, що рівносильна поразці,

– заявив Дейв Ернсбергер, глобальний керівник підрозділу ціноутворення у S&P Global Platts.

За словами експерта, Ер-Ріяд і Москва вже давно спостерігають за американським ринком нафти. Однак їм рано радіти, тому що Brent може наздогнати від’ємні показники вартості WTI, а місця для зберігання сировини все менше і менше.

Святкування буде недовгим Пандемія коронавірусу призвела до закриття кордонів у низці країн світу. Уряди держав застосовували і продовжують вводити обмежувальні заходи щодо повсякденного життя мільярдів людей. Авіакомпанії не здійснюють рейси так само, як і призупинено інші транспортні перевезення провідними підприємствами. Промисловість зупинена: переважна більшість заводів і фабрик в усьому світі змушені були тимчасово припинити діяльність для безпеки власних працівників. Наслідки коронавірусу: Виробництво у США знизилося до рівня 1946 року через пандемію: що прогнозують економісти У результаті масштабних змін через COVID-19 постраждала і нафтова індустрія. Попит на сировину різко знизився. Свою ложку дьогтю внесла і "цінова війна" Саудівської Аравії і Росії після невдалого засідання ОПЕК+ на початку березня цього року. Зокрема, Росія тоді не підтримала ініціативу Ер-Ріяду знизити обсяги нафтовидобутку, щоб врятувати світову економіку від кризи. Саудівська Аравія, своєю чергою, збільшила видобуток і зменшила ціни на нафту. Країни почали активно купувати сировину й швидко заповнили свої стратегічні запаси. Чим закінчилося засідання ОПЕК+ на початку березня: Ціни на нафту рекордно знизилися й спричинили різке падіння світових фондових ринків: деталі Ситуація у США також загострилася. Сховища в головному в країні пункті зберігання нафти – місті Кушинг (штат Оклахома, США), повністю заповняться впродовж кількох тижнів. Те, що ми зараз спостерігаємо в Оклахомі, ми зможемо побачити і в інших регіонах. Згідно з нашими підрахунками, загальний обсяг запасів нафти у світі може бути перевищено ще до кінця травня або початку червня,

– зазначив Ернсбергер, додавши, що Росії і Саудівській Аравії поки рано радіти.

Нафтові резервуари в Кушингу, штат Оклахома, США / Flickr Ще більше скоротити нафтовидобуток – єдиний вихід Країни ОПЕК+ уже погодилися знизити обсяги видобутку нафти на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж наступних двох місяців – травня-червня. Однак угода діятиме тільки з 1 травня. Після того, як ціна WTI досягла від’ємного значення, група ОПЕК у вівторок, 21 квітня, змушена була організувати ще одне екстрене зібрання. У ході телефонної розмови країни обговорили ситуацію з цінами, проти єдиного рішення так і не дійшли. Окрім того, в обговоренні не брали участь ні Саудівська Аравія, ні Росія. Цікаво: Паніка з нафтою чи тимчасова аномалія з цінами на ф’ючерси? За прогнозами аналітиків, домовленість альянсу ОПЕК+ про рекордне скорочення нафтовидобутку, має полегшити проблеми з надмірною пропозицією сировини на ринку. Зрештою, Саудівська Аравія – переможець. Вони встигли заробити продаючи нафту, поки на неї був попит, а потім з легкістю відмовилися від цього під домовленості про скорочення нафтовидобутку, яке ми називаємо "слабким",

– заявив Крістіан Малек, керівник дослідницького відділу J.P. Morgan. Малек стверджує, що "єдиним виходом" для нафтових ринків є ухвалення ще однієї угоди ОПЕУК+ про набагато більше зниження видобутку сировини. Ер-Ріяд повинен розглянути пропозицію скоротити нафтовидобуток до 6 мільйонів барелів на добу. Наступне засідання ОПЕК+ заплановано на 10 червня.



Що відбувається на ринку нафти / Інфографіка 24 каналу