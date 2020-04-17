Падіння ВВП Китаю і тестування ліків від COVID-19: як фондові ринки реагують на останні події

У п’ятницю, 17 квітня, азійські та американський фондові ринки зросли. Це сталося попри повідомлення Китаю про рекордне падіння економіки через пандемію коронавірусу.

Настрої інвесторів поліпшилися на тлі новин, що США планують відновити економічну активність, а також про успіхи в лікуванні коронавірусу, пише CNN.

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Японський фондовий індекс Nikkei та гонконзький Hang Seng зросли на понад 2,5%. Китайський Shanghai Composite піднявся на 0,8%, а південнокорейський Kospi – на 3,4%.

Азійський ринок акції значно піднявся після падіння напередодні. Невтішні показники ВВП Китаю у першому кварталі не вплинули на інвесторів.

Зокрема, стало відомо, що рівень китайської економіки знизився на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Падіння ВВП Китаю у цьому році вважають найгіршим з моменту публікації таких даних у 1992 році. Окрім того, уперше з 1976 року Китай фіксує такі рекордно низькі показники.

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Ситуація на американському фондовому ринку

У США теж зросли ф’ючерси на акції, коли Boeing, одна з найбільших аерокосмічних та оборонних корпорацій, оголосила про відновлення виробництва комерційної авіатехніки.

Промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 3,5% (827 пунктів). Ф’ючерси на S&P 500 зросли приблизно на 3,2%, а фондовий індекс Nasdaq Composite піднявся на 2,1%.

Акції Boeing теж зросли в ціні після того, як компанія анонсувала план відновлення виробництва комерційних літаків на своєму заводі Puget Sound. Перші працівники повернуться до роботи вже 20 квітня, повідомила компанія у четвер, 16 квітня.

Акції фармацевтичної компанія Gilead, яка тестує один зі своїх препаратів як потенційні ліки проти коронавірусу, підскочили в ціні на понад 16%. Це сталося після повідомлення про успішне тестування препарату.

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Пацієнти, які приймали ліки "Ремдезивір", одужали досить швидко. Так, у 125 інфікованих коронавірусом на час випробування цього препарату були чітко виражені симптоми респіраторної хвороби і лихоманка. Після менш ніж тижневого лікування Ремдезивіром більшість з них змогли повернутися додому з лікарні.

Однак тестування не враховує такого фактору, як контрольна група. Тому поки складно сказати, чи справді препарат допомагає хворим на COVID-19 одужати швидше.

Під час завершення торгів у четвер, 16 квітня, американські фондові ринки закривалися ростом, попри низку невтішних економічних прогнозів. Так, промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 0,1%, S&P 500 – на 0,6%, а Nasdaq – на 1,7%.

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Згідно з даними уряду США, упродовж минулого тижня ще 5,2 мільйона американців звернулося за допомогою з безробіття. З середини березня і до сьогодні 22 мільйони громадян Сполучених Штатів – 13,5% робочого населення – звернулися за фінансуванням від держави у зв’язку з втратою роботи.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 17 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 160 170 підтверджених випадків зараження, із них 145 593 – закінчилися смертю. Одужало вже 549 996 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 4662 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 125 – летальні, а 246 пацієнтів одужало.