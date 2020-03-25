Пандемія проти бізнесу: уряд Франції виділить пакет фінансової допомоги спеціально для стартапів

Уряд Франції виділить стартапам багатомільярдну фінансову допомогу для розвитку в період поширення пандемії коронавірусу.

Про надання коштів стартапам буде оголошено в середу, 25 березня, пише PYMNTS.com. Однак у Міністерстві фінансів Франції поки не назвали точну суму фінансової допомоги.

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Коронавірус стрімко поширюється у Франції. Зокрема, у європейській країні зафіксовано понад 1000 смертей від COVID-19. У зв’язку з цим уряд змушений був ввести жорсткий карантин у державі, заборонивши людям покидати свої домівки без необхідності.

Пакет допомоги стартапам буде виділено в межах співпраці Міністерства фінансів країни і державним інвестиційним банком Bpifrance.

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Ще до спалаху коронавірусу кількість стартапів у Франції зростала. Президент Еммануель Макрон планував встановити новий рекорд за числом компаній-єдинорогів у країні. Станом на сьогодні є лише п’ять французьких стартапів, які оцінені в понад 1 мільярд доларів. Макрон хотів би, щоб їхня кількість збільшилася до 25 до 2025 року.

Зараз уряд Франції спрямовує свої сили на стримування темпів падіння економіки. Виконавчий директор Bpifrance Ніколя Дюфурк назвав поточну ситуацію в країні "фінансовим інфарктом". Французький уряд також планує виділити 300 мільярдів євро у вигляді державних кредитів.

У Німеччині стартапери теж ведуть переговори з владою щодо виділення фінансової допомоги в умовах поширення коронавірусу. Торговельна асоціація Німеччини (HDE) прогнозує збитки на мільярди євро у своїй сфери.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу