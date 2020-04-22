Паніка з нафтою чи тимчасова аномалія з цінами на ф’ючерси?

У понеділок, 20 квітня, ринок нафти пережив найбільший ціновий колапс, коли американська WTI продемонструвала від’ємне значення – мінус 37 доларів за барель.

Провідні спеціалісти ринку вже озвучили проблеми, які виникли і вплинули на мінусову ціну травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI. Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна", зібрав експертні судження та проаналізував для 24 каналу, як від’ємна вартість нафти вплине на економіку України.

Думка: Обвал цін на нафту може бути вигідним США: мільярдер Воррен Баффет назвав аргументи

Негативна ціна WTI: що варто знати про обвал вартості американської нафти

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ, на своїй сторінці у Facebook та для журналу НВ досить розлого пояснив ситуацію на ринку нафти.

Передусім варто зрозуміти, що йдеться про зниження ціни саме на травневі ф’ючерсні контракти WTI. Вартість червневих ф’ючерсів залишається на рівні понад 20 доларів за барель.

Говоримо про специфічні активи: ф'ючерсні контракти, що торгуються на NYMEX (Нью-Йоркська товарна біржа – ред.) під тікером CL, на фізичне постачання нафти марки WTI в травні 2020. Це важливо запам'ятати,

– зазначив Рашкован.

Експерт пояснив, що означає від’ємна ціна на нафту.

Негативна ціна на ф'ючерс означала наступне: продавець ф'ючерсного контракту доплатить більше 30 доларів покупцеві контракту за те, що той купить у нього сиру нафту і потім її закачає в якісь свої законтрактовані сховища,

– говорить Владислав Рашкован.

До теми: Що потрібно знати про рекордне падіння цін на нафту: наслідки для України

За його словами, ситуації з негативною ціною на нафту на ринку трапляються. У результаті продавці мають оцінити власні "альтернативні витрати володіння ф’ючерсним контрактом.

У таких випадках продавці просто розраховують свої альтернативні витрати володіння контрактом, і в разі, якщо ці витрати вище, ніж втрати від негативної ціни, можуть продавати активи нижче нуля, доплачуючи покупцям,

– пояснює експерт.

Рашкован констатує, від’ємна ціна нафти була вигідною для тих покупців, які мали резервуари для зберігання сировини.

Тому, обговорюючи ціни на певний продукт варто розділяти індикативну ціну базового активу (дивіться рис. 1) та ціну похідних фінансових інструментів (дивіться рис. 2) на цей базовий актив.



Рис. 1. Годинний графік індикативних цін на нафту марки WTI у період 07.04.2020-21.04.2020 р.р. / Фрідом Фінанс Україна

Як бачимо, станом на 21:00 20.04.2020 року індикативна ціна нафти марки WTI опустилася до 0 доларів за барель. Це історичний момент, який буде переписуватися в книжках. Зараз ціна на рівні 20 доларів за барель, як ми і прогнозували раніше.



Рис. 2. Годинний графік цін на травневий ф’ючерс нафти марки WTI у період 31.03.2020-21.04.2020 р.р. / Фрідом Фінанс Україна

Уперше не було кому продавати нафту, навіть із додатковими вигодами. "Кров землі" та "кров" двох світових воєн тепер не користується популярністю. Вартість нафти WTI впала на тлі затовареності ринку та зниження попиту через пандемію, а також – закриття у вівторок ввечері, 21 квітня, травневих ф'ючерсів.

У цей момент ціна травневих ф’ючерсів мінус 7,45 долара за барель. Червневі ф'ючерси знизились на 11% – до 22,22 долара за барель.

Коронавірус і економіка: Як коронавірус впливає на економіку США: огляд останніх подій і прогнози експертів

Варто також зазначити, що ціна на марку Brent становить близько 22,5 долара, що в середньому дорівнює цінам 90-х-2000-х років (дивіться рис. 3).



Рис. 3. Тижневий графік індикативних цін на нафту марки Brent за 1989-2020р. р. / Фрідом Фінанс Україна

Ціни на ф’ючерси по обох марках нафти знову в негативній зоні (дивіться рис. 4).



Рис. 4. Зміна цін на ф’ючерси товарів та індексів станом на на 21.04.2020 р.р. (12:50)

Падіння цін на нафту 2020 року: наслідки для економіки України

1. Падіння цін на нафту не дасть відчутного зниження вартості моторного пального, принаймні, поки що. Ціна на нафту відновилась до рівня 20 доларів за барель.

2. "Картельна змова" учасників ринку не дозмолить опустити ціни собі у збиток по всіх АЗС.

3. Для тих нафтотрейдерів та НПЗ, у кого було місце у нафтосховищах і хто купив контракти на закритті при низьких цінах – буде позитив. Адже ціна знову на своєму місці і вони можуть фіксувати певні прибутки в майбутньому.

4. Не заперечуємо про можливий спад ціни знову, оскільки більшість захочуть продати нафту із переповнених запасів.

Інвестиційні можливості: Інвестиції в акції українських компаній: чи можна заробити на цінних паперах МХП

Для країн-видобувачів (у т.ч. й України) зараз вирішальний момент. Є кілька варіантів:

Поступово скорочувати видобуток .

. Наростити продажі за низькими цінами і виграти за рахунок обсягів.

і виграти за рахунок обсягів. Продавати надлишки за тими цінами, на які готові покупці. Для країн-покупців у зв'язку з цим зараз сприятливий момент для формування стратегічних запасів. Закупівлі активно веде, наприклад, Білорусь. В Україні це поки неможливо, тому що немає нормативної бази. Адже законопроєкт про створення таких запасів так і не запустили.

Для країн-покупців у зв'язку з цим зараз сприятливий момент для формування стратегічних запасів. Закупівлі активно веде, наприклад, Білорусь. В Україні це поки неможливо, тому що немає нормативної бази. Адже законопроєкт про створення таких запасів так і не запустили. На території України поклади нафти є у Прикарпатті, у Дніпровсько-Донецькій областях та на шельфі Чорного і Азовського морів і (за деякими даними тут найбільші – 3 трильйони умовних одиниць газу й нафти, частка нафти – 25-30%). Забезпечення нафтою власного виробництва є на рівні більше 12%. Держава купує здебільшого сировину марки Brent. Тому поки панікувати не потрібно.

Ретранслювати цю одноденну аномалію на майбутнє нафтового ринку поки зарано,

– каже Рашкован.

На подальший розвиток подій на ринку нафти впливатиме низка додаткових чинників: подальші дії ОПЕК щодо обмеження видобутку (яку вже запустили), тривалість "коронавірусної карантинної кризи" і всесвітнього локдауна, поступове нарощування економічної активності в різних частинах світу, та й вплив зелених технологій не варто забувати.