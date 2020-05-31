Економісти стверджують, що найгірший час для економіки США, коли пандемія завдала найбільшого збитку країні, закінчився. Експерти заявляють, що другої хвилі коронавірусу поки не спостерігається.

Про такі висновки економістів повідомив The Wall Street Journal, пише PYMNTS.

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Вантажоперевезення та ринок нерухомості "одужують"

Експерти зазначили, почала зростати активність у таких сферах, як подорожі та судноплавство, які змушені були повністю зупинити свою діяльність і досягти історичних мінімумів за рівнем доходів. Однак сьогодні ці галузі почали відновлюватися і демонструвати рух назад до позитивних цифр.

Ресурс Truckstop.com, який досліджує ринок вантажоперевезень, демонструє 18-відсотковий ріст вантажів для транспортування станом на тиждень, що закінчився 18 травня, і зазначає, що попит підвищується впродовж останніх чотирьох тижнів.

Ринок нерухомості теж значно покращив свої показники:

Станом на 24 травня він зріс на 27% і зумів подолати рекордне падіння, коли коронавірус лише почав поширюватися, повідомляє ShowTime.

Упродовж останніх днів збільшилася кількість заявок на іпотеку.

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Агент з нерухомості у Сан-Франциско Джастін Фіхельсон заявив, що всплеск попиту на ринку нерухомості в останні тижні, пов’язаний, ймовірно, із тією кількістю часу, який люди проводять вдома.

Люди почали розуміти, що їм потрібне чудове місце, яке б вони могли назвати справжнім домом. Низькі відсоткові ставки теж є однією з причин росту попиту на нерухомість,

– зазначив Фіхельсон.

Безробіття та друга хвиля COVID-19

Попри такі позитивні дані, є й інші, набагато серйозніші, проблеми. Одна з найважливіших – історично високий рівень безробіття у США та багато робочих місць, які можуть не відновитися після карантину. Згідно з останніми даними, без роботи залишилися майже 40 мільйонів американців.

Також є побоювання щодо спалаху другої хвилі коронавірусу. Медики заявляють, що існує ймовірність того, що вірус знову вдарить взимку. Поки ніхто точно не може спрогнозувати, як далі розвиватиметься ситуація з пандемією.