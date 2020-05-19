Перший доларовий трильйонер на планеті: хто і коли ним стане

Найбагатша людина світу, якою нині є Джефф Безос, засновник і головний директор інтернет-компанії Amazon, може стати першим в історії трильйонером. На збільшення його статків неабияк вплине пандемія коронавірусу.

Про це говориться в дослідженні консалтингового сервісу Comparisun. Так, після публікації таких даних ім’я Джеффа Безоса потрапило до категорії "Тренди" у соцмережі Twitter.

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За даними Comparisun, статки Джеффа Безоса досягнуть 1 трильйона доларів до 2026 року.

Компанія проаналізувала ринкову вартість найдорожчих підприємств світу, що є в переліку Нью-Йоркської фондової біржі та статки 25 найбагатших людей світу за версією Forbes. Так, за даними дослідження, друге місце після Безоса займе китайський бізнесмен Сюй Цзяінь.

Попри такі прогнози самому Джеффу Безосу до свого першого трильйона далеко. Зокрема, Forbes оцінює його прибутки у 143 мільярди доларів. У березні цього року обсяг капіталу 56-річного підприємця становив 125 мільярдів доларів.



Джефф Безос, засновник Amazon і майбутній трильйонер / Фото Flickr

Джефф Безос уперше потрапив до рейтингу найбагатших американців за версією Forbes ще у 1998 році – через чотири роки після заснування Amazon. На той момент обсяг його капіталу становив 1,6 мільярда доларів.

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Цікаво, що Маккензі Безос, колишня дружина мільярдера, тільки цього року потрапила до рейтингу найбагатших жінок за версією Forbes. Вона зайняла четверту сходинку з-поміж жінок-мільярдерок. Статки Маккензі оцінено в 36 мільярдів доларів.

Вплив пандемії 2020 року на діяльність Amazon

Пандемія коронавірусу призвела до росту попиту на онлайн-послуги. Обсяги продажів на Amazon зросли в період карантину. У результаті акції інтернет-гіганта теж піднялися в ціні.

Так у першому кварталі 2020 року, продажі на Amazon досягли понад 75 мільярдів доларів. За аналогічний період минулого року онлайн-ритейлер заробив 60 мільярдів доларів. Попит на товари й послуги компанії зростає. А ймовірність початку другої хвилі коронавірусу восени посилює попит користувачів ще більше.

Саме такий успіх Amazon і допоможе Безосу розбагатіти ще більше.