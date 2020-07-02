Акції Pfizer, однієї з найбільших біотехнологічних компаній світу, підскочили відразу на 6%. Це сталося після того, як підприємство повідомило про позитивні результати ранньої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

У дослідженні вакцини від COVID-19 Pfizer взяли участь 45 осіб віком від 18 до 55 років, пише Markets Insider.

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Що відомо про клінічні дослідження вакцини Pfizer

Учасники отримали 10, 30 чи 100 мікрограм вакцини BNT162b1. 24 із них отримали по дві ін’єкції з двома різними дозами експериментальної вакцини, і саме у цієї групи учасників був виявлений найбільший рівень антитіл.

У Pfizer заявили, що в пацієнтів вироблялося у 1,8-2,8 разів більше антитіл, ніж у тих, хто виздоровів від коронавірусу. В учасників, які отримали одну дозу у 100 мікрограм, вироблялося менше антитіл.

Нас надихнули попередні результати клінічних досліджень вакцини BNT162b1. Ми плануємо розробку потенційних інноваційних вакцин і ліків. В умовах глобальної кризи у сфері охорони здоров’я, ми все ближче до реалізації своїх намірів,

– зазначила докторка Катрін Янсен, яка очолює групу спеціалістів, які розробляють вакцину проти коронавірусу.

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Плани Pfizer щодо власної вакцини

Pfizer співпрацює з німецькою біотехнологічною фірмою BioNTech над розробленням вакцини BNT162b1. Препарат знаходиться на стадії розробки і ще не затверджений для комерційного розповсюдження.

над розробленням вакцини BNT162b1. Препарат знаходиться на стадії розробки і ще не затверджений для комерційного розповсюдження. Якщо вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу виявиться ефективною і її запустять в масове виробництво, компанії планують виготовити до 100 мільйонів доз до кінця 2020 року, і, ймовірно, понад 1,2 мільярда доз до 2021 року.

Які ще компанії працюють над створенням вакцини від COVID-19

Потенційна вакцина Pfizer від коронавірусу є однією із головних на ринку, до якої прикута увага світу. Іншими біотехнологічними компаніями, які беруть участь в гонці за лідерство в розробленні ефективної вакцини від COVID-19 є Moderna, Gilead і Novavax.

Акції вищеназваних фірм неоноразово зростали в ціні в останні місяці після новин про чергові успіхи в розробленні вакцини. Адже інвестори, як і весь світ зацікавлений в дієвому препараті, який допоможе протистояти і небезпечному захворюванню, і глобальній економічній кризі.

Станом на 18:00 за київським часом четверга, 2 липня 2020 року, ціна акції Pfizer становить 34,46 долара.