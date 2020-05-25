Уряд Великої Британії розробив план порятунку стратегічно важливих компаній

Уряд Великої Британії заявив, що готовий надати допомогу компаніям, які постраждали від кризи через коронавірус. Міністр транспорту Грант Шеппс на минулому тижні розповів про так званий проєкт порятунку "Project Birch".

У рамках програми також передбачено купівлю державою акцій компаній, повідомляє BBC із покликанням на дані Financial Times. Однак у Міністерстві фінансів Великої Британії зазначили, що викуп цінних паперів підприємств буде розглянуто в останню чергу.

Ми розробили безпрецедентний проєкт підтримки, щоб допомогти бізнесу вийти з цієї кризи. Багато компаній отримають допомогу від уже діючих ринкових механізмів, таких як операції з акціями, банківське кредитування та комерційне фінансування,

– йдеться у повідомлення британського Мінфіну.

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Також у міністерстві зазначили, що уряд підтримуватиме фірми, чиє банкрутство завдасть збитків економіці країни загалом.

Лише за виняткових обставин, коли у компанії немає інших варіантів, а її банкрутство може завдати збитків економіці, ми розглядатимемо надання підтримки,

– говорять у Мінфіні.

У BBC наголосили, що британський Мінфін повинен повідомити Парламент про будь-яку понесені витрати. І хоча компанії можуть звернутися за фінансовою допомогою, це не означає, що її можуть надати.

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Наслідки коронавірусу для бізнесу

У суботу, 23 травня, видання Sky News повідомило, що Tata Steel, найбільший виробник сталі у Великій Британії, звернувся до урядів Уельсу та Великої Британії за фінансовою допомогою, яка може скласти сотні мільйонів.

За даними Financial Times, керівники авіаційної галузі просять уряд про "довгостроковий інвестиційний інструмент", який би допоміг їм зберегти свій бізнес.

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Окремий держорган для допомоги компаніям

Джим О’Нілл, колишній міністр фінансів та ексголовний економіст американського банку Goldman Sachs, заявив, що він обговорює з представниками уряду питання про створення окремого державного органу фінансування.

Ця держструктура могла би займатися купівлею акцій компаній, які були б "стабільними" за нормальних економічних умов.