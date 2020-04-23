Покупець бренду Victoria’s Secret хоче розірвати угоду й зберегти 525 млн доларів: деталі

Інвестиційна компанія Sycamore Partners, яка ще в лютому цього року домовилася з L Brands про купівлю Victoria’s Secret, хоче розірвати угоду.

Приватна компанія вирішила відмовитися від купівлі відомого бренду білизни після того, як ритейлер закрив усі свої магазини у США, а персонал відправив у неоплачувану відпустку у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Wall Street Journal із покликанням на позов, який Sycamore подала в суд штату Делавер у середу, 22 квітня.

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Таким чином, інвестиційна компанія прагне домогтися від суду дозволу на відмову від угоди про купівлю бренду білизни.

Sycamore Partners: що відомо про компанію Підприємство спеціалізується на інвестиціях на основі власного капіталу. Обсяг його активів становить близько 10 мільярдів доларів. Компанія відома фінансуванням представників роздрібної торгівлі. Зокрема, Sycamore Partners вклала гроші в розвиток фізичних пунктів продажу ритейлерів Staples, Talbots і Nine West.

L Brands, материнська компанія Victoria’s Secret, через тимчасове припинення роботи торговельних точок вирішила зекономити на оренді приміщень. Адже не маючи заробітку, підприємство не може оплачувати оренду. Однак у Sycamore Partners стверджують, що всі ці кроки L Brands порушують умови угоди про купівлю Victoria’s Secret.

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Нагадаємо, угода між L Brands і Sycamore Partners була укладена ще в лютому цього року. Вона передбачала продаж контрольного пакету акцій Victoria’s Secret і його бренду Pink за 525 мільйонів доларів, а також відставку гендиректора L Brands Леслі Векснера. На той час вартість бренду становила 1,1 мільярда доларів.

Раніше в цьому місяці у Sycamore вже намагалися змінити умови угоди. Однак L Brands відмовилися розглядати нову ціну продажу бренду білизни, про що свідчить заява представника компанії в суді Делаверу.

Зі свого боку, в поданні до суду у Sycamore Partners зазначили, що закриття магазинів і питання орендної платні зробили цю угоду недійсною. Представники інвестиційної фірми заявили, що продовжуватимуть відстоювати свої права, і вимагатиме від L Brands, щоб всі умови угоди були виконано.



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