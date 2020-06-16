У МЕА очікують 2020 року найсильнішого в історії падіння попиту на нафту: останні дані
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що цього року зниження попиту на нафту буде найсильніше за всю історію. Попри це, в організації прогнозують стабілізацію ситуації на ринку до кінця другої половини 2020 року та відновлення попиту на сировину до 2021 року.
За оцінками МЕА, світовий попит на нафту марки Brent у цьому році знизиться на 8,1 мільйона барелів на добу, пише Markets Insider. Цей показник все ж нижчий за попередній прогноз аналітиків у 9 мільйонів барелів. Однак такий рівень спаду все ж вважається найбільшим.
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Як зміниться попит на сировину, згідно з даними МЕА
- Якщо перевести показник зниження попиту за добу в грошову суму, то вона становитиме близько 324 мільйонів доларів.
- До 2021 року попит на сировину відновиться до 5,7 мільйона барелів на добу, згідно з даними агенції.
- Прогноз попиту на нафту базується на більших, ніж очікувалося, обсягах постачання сировини під час карантину внаслідок коронавірусу.
- Після поступового скасування карантинних заходів у деяких країнах світу, попит на нафту у Китаї наблизився до рівня квітня 2019 року, повідомили в МЕА. В Індії попит на сировину різко зріс у травні.
Ситуація на ринку нафти 2020 року: коротко про головне
У 2020 році попит на нафту рекордно знизився через карантин внаслідок пандемії коронавірусу. У результаті призупинення транспортних пасажирських перевезень, роботи виробничих підприємств послабили потребу в нафті і продуктах нафтопереробки.
Попит на сировину знизився настільки, що у квітні ціни на американську нафту досягли від’ємного значення – мінус 37 доларів за барель. Така ситуація з сировиною марки WTI відбулася вперше.
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Угода ОПЕК+ та її наслідки
Нагадаємо, нещодавно країни ОПЕК+ домовилися скоротити обсяги нафтовидобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень. Згідно з попередньою угодою учасників організації, уже з липня і до кінця року обсяги видобутку знизилися б на 7,7 мільйона барелів на добу.
Однак, упродовж останніх днів, ціни на нафту знижуються через можливість виникнення другої хвилі коронавірусу, що може негативно вплинути на попит.
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