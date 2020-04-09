Попит на золото зріс: інвестори вклали рекордну суму грошей в дорогоцінний метал

Пандемія коронавірусу змусила інвесторів звернути увагу на золото. Згідно з даними Всесвітньої ради по золоту, у першому кварталі 2020 року вони розкупили дорогоцінний метал у біржових фондів, у власності яких є золото, на рекордну суму – 23 мільярдів доларів.

Інвестори вкладали гроші у так звані "золоті акції" SPDR – біржовий інвестиційний фонд, акції якого забезпечені золотом, про що пише Forbes.

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Інакше кажучи, у жодному іншому кварталі не спостерігалося таких великих грошових потоків у злитки золота ETF. Адже, як відомо, інвестиції в золото фондів – це одна з можливостей вкласти гроші в дорогоцінний метал за ціною, близькою до біржової. Біржові фонди додали 298 метричних тонн металу до золота ETF упродовж перших трьох місяців 2020 року.

Ріст попиту на жовтий метал призвів до підвищення цін на золото.

Акції, забезпечені золотом, SPDR зросли в ціні на 8,6% за рік, тоді як індекс цінних паперів найбільших американських компаній S&P 500 знизився на 17,7% за аналогічний період.

Я думаю, що ціна золота зросте ще більше. В історично кризові періоди люди надають перевагу золоту,

– зазначив Аксель Мерк, засновник компанії Merk Investments, яка керує VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) ETF.

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За словами Мерка, здобути тверді золоті монети стає дедалі складніше. Адже монетні двори, де чеканять монети, закриті через коронавірус.

Водночас, золото є хорошим диверсифікатором інвестиційного портфеля, а особливо в кризові періоди. Ціна металу, як правило, падає, паралельно зі зниженням вартості інших активів. Однак у цьому році фондові ринки обвалилися, проте вартість золота зросла.

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Як говорить Мерк, зараз інвестори стурбовані тим, що державні витрати на боротьбу з коронавірусом призведуть до падіння курсу долара. З іншого боку, це допоможе підвищити попит на золото. Оскільки саме цей метал вважають надійною подушкою безпеки під час кризи.

Ціна на золото в 2020 році досягла рекордного показника – 1900 доларів за унцію. Зараз вартість металу становить близько 1650 доларів за унцію.