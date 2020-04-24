Порятунок економіки: Конгрес США схвалив новий антикризовий пакет заходів

Конгрес США погодив новий антикризовий пакет заходів для відновлення економіки, що страждає від пандемії коронавірусу. Розмір фінансування становить 484 мільярди доларів.

Це вже четвертий за рахунком законопроєкт про виділення коштів на боротьбу з наслідками COVID-19, ухвалений урядом США, пише BBC.

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Законодавчий акти, затверджений Палатою представників, передбачає надання фінансування малому бізнесу Сполучених Штатів, лікарням, а також проведення масового тестування жителів країни на коронавірус. Президент Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про додаткове виділення коштів, який був одноголосно ухвалений Сенатом у вівторок, 21 квітня.

Призначення фінансування:

Лише 310 мільярдів доларів підуть на Програму захисту зарплат . У межах цієї ініціативи представники малого бізнесу можуть брати кредити для виплати заробітної платні своїм працівникам. Минулого місяця американська зарплатна програма отримала 349 мільярдів доларів від держави.

. У межах цієї ініціативи представники малого бізнесу можуть брати кредити для виплати заробітної платні своїм працівникам. Минулого місяця американська зарплатна програма отримала 349 мільярдів доларів від держави. Лікарні отримають 75 мільярдів доларів, а 25 мільярдів підуть на розширення програми тестування жителів країни на COVID-19.

Слід зазначити, що станом на п’ятницю, 24 квітня, у США підтверджено понад 845 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 46 тисяч з них закінчилися летально.

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Державна допомога економіці країни: великі суми й політичні перипетії

У минулому місяці Вашингтон затвердив найбільший за всю історію США антикризовий пакет, виділивши 2 трильйони доларів на боротьбу з пандемією. Новий законопроєкт, ухвалений у четвер, 23 квітня, збільшить загальний обсяг державного фінансування до 3 трильйонів доларів.

Дональд Трамп і демократи хочуть ухвалити ще один законопроєкт про допомогу, розмір якої перевищить 1 трильйон доларів. Однак їхнім планам активно протистоять республіканці.

Зокрема, лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Маккконнелл розкритикував намагання опонентів. Він заявив, що краще підтримувати банкрутство компаній, ніж діїх федерального уряду, який "краде гроші в майбутніх поколінь".



Республіканець Мітч Маккконнелл / Flickr

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Економічний спад у США з кожним днем посилюється. Зростає рівень безробіття в країні. За офіційними даними, упродовж останніх п’яти тижнів кількість безробітних американців зросла до 26 мільйонів. Лише на минулому тижні за допомогою по безробіттю звернулося 4,4 мільйона осіб.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 24 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 716 917 підтверджених випадків зараження, із них 190 985 – закінчилися смертю. Одужало вже 745 092 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 7647 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 193 – летальні, а 601 пацієнт одужав.