Прибутки Amazon б’ють рекорди: акції компанії перевищили 2 тис. доларів

Компанія Amazon повідомила про свої прибутки за четвертий квартал 2019 року. Дохід гіганта електронної комерції перевершив усі прогнози аналітиків, досягнувши 87,4 мільярдів доларів.

Новина про високий дохід Amazon вплинула на ріст вартості цінних паперів американської компанії, пише Business Insider.

Так, вартість акції збільшилася приблизно на 11% (203 доларів), досягнувши 2,1 тис. доларів (згодом курс скоригувався).

Ключові фінансові показники Amazon за четвертий квартал 2019 року:

Прибуток компанії: 87,4 млрд доларів замість раніше прогнозованих 86 млрд доларів.

замість раніше прогнозованих 86 млрд доларів. Прибуток на одну акцію: 6,47 долара замість раніше прогнозованих 4,04 долара.

Такі числа свідчать, що значні інвестиційні витрати Amazon за останній рік цілком окупилися. Приріст доходів компанії на 21% також перевищив очікування аналітиків Волл-стріт. У минулому році інтернет-гігант витратив близько 3 млрд доларів для скорочення часу доставки товарів покупцям, а також розвитку своїх хмарних сервісів AWS (Amazon Web Services).

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Головний фінансовий директор Amazon Брайан Олсавскі під час пресдзвінка в четвер заявив, що фінансові витрати компанії, здійснені впродовж четвертого кварталу, виявилися меншими, ніж очікувалося.

Ми стаємо ефективнішими, як у наших методах транспортування й доставки товарів, так і в сортуванні продукції на складах,

– додав Брайан Олсавскі.

Якщо Amazon збереже такі темпи росту свої доходів, компанія може перевершити ринкову капіталізацію в 1 трлн доларів, яку вона досягла у 2018 році. Однак інвестори все частіше висловлюють незадоволення щодо зниження попиту користувачів на сервіси AWS, а також значними витратами на їхній розвиток.

Amazon входить в топ-10 найдорожчих брендів світу. Це один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет.