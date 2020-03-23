Провідні американські банки масово закривають відділення через коронавірус

Усе більше американських банків слідують прикладу JPMorgan Chase і обмежують доступ до послуг своїх відділень. Фінансові установи змушені запроваджувати ці заходи, щоб зменшити взаємодію між людьми і знизити темпи поширення коронавірусу.

KeyCorp, Fifth Third Bancorp, BBVA USA і PNC теж оголосили про плани закриття своїх відділень, пише Finextra.

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Представники цих банків повідомили про рішення тимчасово припинити роботу філій відразу після заяви JPMorgan Chase. Зокрема, останній закрив п’яту частину відділень через збільшення кількості хворих на коронавірус.

У банку PNC зазначили, що мають намір тимчасово закрити чверть своїх відділень. Тому клієнтам потрібно буде завчасно домовитися про те, щоб мати віддалено постійних доступ до своїх рахунків. Також вони мають подбати про закриття позики чи інші послуги, які не можна буде отримати по телефону, за допомогою мережі банкоматів чи онлайн.

Безпека наших клієнтів і працівників залишається основним пріоритетом для нас. Виклики, із якими ми зіштовхуємося зараз, є непередбачуваними для нас. Тому PNC змушений дещо скорегувати свою діяльність, щоб забезпечити безпеку своїм клієнтам і співробітникам,

– стверджує голова PNC Білл Демчак.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 23 березня 2020 року у світі зареєстровано 350 536 підтверджених випадків зараження, із них 15 328 – закінчилися смертю. Одужало вже 100 165 осіб.



В Україні підтверджено 73 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 3 – летальні, а один пацієнт уже одужав.