Рекордний обвал цін й різке зниження попиту: яким був перший квартал 2020 року для ринку нафти

У березні 2020 року нафтова промисловість зазнала шоку одночасно і попиту й пропозиції. Спочатку пандемія коронавірусу призвела до уповільнення потужностей видобутку сировини, після чого Саудівська Аравія, навпаки, збільшила обсяги видобутку і почала цінову війну з конкурентами.

Ціни на нафту еталонних марок у березні 2020 року знизилися на понад 45%, повідомляє Investing.com. Світові енергетичні компанії скоротили витрати на десятки мільярдів доларів. Погіршення відносин між Саудівською Аравією і Росією через несхвалення останньою зниження обсягів видобутку нафти для стримування темпів уповільнення росту економіки викликало негативну реакцію у низки країн та інвесторів.

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Саудівська Аравія грає на все

Ер-Ріяд шокував нафтову промисловість, почавши провокативну гру після невдалого завершення зібрання ОПЕК щодо угоди про зменшення видобутку і постачання нафти, щоб послабити вплив коронавірусу на індустрію. Адже, як відомо, через спалах вірусу в Китаї, промисловість зупинилася, а попит на сировину знизився.

Саудівська Аравія зменшила ціни на експорт і заявила, що видобуватиме рекордні 12,3 мільйона барелів на добу. Таким чином, Ер-Ріяд повністю відкрутив крани і збільшив обсяги видобутку замість того, щоб їх зменшити. Армада кораблів готова відправитися з Саудівської Аравії, щоб експортувати нафту, в основному, до рафінерій (підприємства з очищення нафти) та США.

Рішення цієї країни, яку називають центральним банком нафтової галузі, стало справжнім шоком для світових ринків, які зараз потерпають від зниження рівня економіки через коронавірус. Саудівська Аравія фактично є лідером Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Ця держава десятиліттями контролювала обсяги видобутку сировини, щоб підтримувати баланс на ринку. Однак цього року сама ж Саудівська Аравія вирішила цей баланс знищити.



Нафтовидобуток у Саудівській Аравії / Flickr

Техас б’є на сполох

Виробники нафти, які здебільшого зосереджені в штаті Техас, звернулися до регуляторів із проханням втрутитися, щоб знизити обсяги видобутку сировини.

Варто зауважити, що Техас не звик втручатися в проблеми міжнародного значення. Для загального розуміння, востаннє нафтовиробники штату зверталися до уряду країни у 1973 році.

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Один із трьох техаських уповноважених, що входить до складу ОПЕК, отримав дзвінок від генерального секретаря організації країн-експортерів нафти. Генсекретар цієї міжнародної структури залучив представника з США для обговорення ситуації на ринку.

20 березня, техаський уповноважений Райан Сіттон заявив, що Техас може розглянути можливість зниження обсягу видобутку нафти на 10%. До цього часу американські виробники сланцевої нафти не наважувалися так скоординовано заявляти про готовність скоротити нафтовидобуток. Їхні вагання можна зрозуміти, адже такі підприємства боялися порушити антимонопольне законодавство США.

Рекордне падіння цін на нафту: як це було

Три найбільші падіння вартості нафти марки Brent відбулися 9, 16, 19 березня.

9 березня Brent знизилася в ціні на 24%.

16 березня – на 11%.

19 березня – на 13%.

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23 березня відбулося рекордне падіння вартості бензину за добу. Зокрема, його ціна знизилася на 32%, досягнувши історичного мінімуму.

Загалом, перший квартал 2020 року став найгіршим для нафтової індустрії. Зокрема, вартість Brent з початку року впала на 65,6%, а WTI – на 66,5%.



Ринок нафти / Flickr

Реактивне пальне в сховищах

Реактивне пальне швидко псується при довгому зберіганні. Однак попит на сировину впав настільки швидко, як і кількість рейсів авіакомпаній в усьому світі.

Нафтогазові підприємства, як BP чи Royal Dutch Shell, почали брати в оренду кораблі лише для зберігання зіпсованого реактивного пального.

Нафтопереробні компанії втрачають виручку

Націнки на виробництво бензину в США – від ціни за барель нафти відняти вартість бареля бензину – закривали торгову сесію з мінусовим значенням. Це означає, що нафтопереробні компанії втратять гроші, купуючи сиру нафту для виробництва пального. Виручка таких підприємств становила мінус 1,11 долара за барель станом на 23 березня, що стало найнижчим показником з 2008 року.

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Етанол

Цього року обсяги постачання кукурудзи та цукру поки перебувають на високому рівні, тому що постачальники пального виготовляли менше етанолу для змішування з бензином. Причиною цьому є спалах коронавірусу.

Наприклад, французька компанія Tereos перенесла виробництво етанолу на промислове використання – виготовлення засобів для дезинфекції рук.



Ринок нафтопродуктів – бензин / Pixabay

Нафтопереробні фабрики закриваються

Французька нафтогазова компанія Total на початку березня цього року закрила свій нафтопереробний завод Grandpuits, розташований за межами Парижа, для обслуговування. Коли настав час переробляти 102 тисячі барелів на день, у Total просто посміялися над цими обсягами. Попит на сировину настільки зменшився, що компанія зрозуміла – краще призупинити роботу. Нафтопереробні заводи, розташовані за межами Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США) теж тимчасово зупинили виробництво через зниження попиту на нафту.

Вплив коронавірусу на ринок бензину

Одна з європейських країн, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу, Італія, вирішила закривати АЗС. За інформацією тамтешніх операторів, вони почали закриватися ще 25 березня на національних автомагістралях.

Адже в умовах поширення коронавірусу складно гарантувати стандарти безпеки та одночасно вести бізнес.