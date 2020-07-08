Що допоможе врятувати економіку США від тривалої рецесії: пояснення експертів
Понад 150 американських економістів спільно з двома громадськими організаціями у відкритому листі звернулися до уряду США з проханням надати більше коштів населенню. Активісти хочуть аби влада виділила додаткове фінансування американцям, як це було на початку року, коли жителі країни отримали по 1200 доларів.
У листі економісти просять Конгрес здійснювати автоматичні виплати на основі аналізу економічних факторів, а не лише в залежності від рішень президента чи уряду, пише PYMNTS.
Ми закликаємо політиків використовувати всі наявні інструменти, щоб уникнути значних збитків для економіки й населення в майбутньому. З-поміж цих інструментів можуть бути прямі виплати жителям США, які мають діяти до початку відновлення економіки країни,
– йдеться у зверненні економістів та членів громадських організацій.
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Основні вимоги економістів
Пандемія коронавірусу призвела до рецесії у США. Для відновлення економічної ситуації в країні необхідно впровадити низку дій, з-поміж яких:
- грошові виплати сім’ям;
- збільшення виплат у межах програми допомоги з безробіття;
- виділення фінансування органам державної влади та місцевого самоврядування;
- розширення програми SNAP (головна програма продовольчої допомоги у США);
- збільшення фінансової допомоги за доглядом за дитиною.
На думку економістів, прямі грошові виплати населенню важливі через те, що низка безробітних та сімей, окремі члени яких втратили роботу й постійне джерело заробітку, продовжують страждати через недостатній рівень матеріального забезпечення. Фінансова допомога американцям може допомогти економіці країни, зазначають автори листа.
Регулярні виплати стимулюватимуть зростанню споживчих витрат, цим самим стимулюючи відновлення економіки та скорочуючи спад,
– йдеться у зверненні економістів.
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Що відомом про відкритий лист економістів до Конгресу?До списку економістів, які поставили свій підпис у листі, входять експерти із адміністрації Клінтона й Обами та Індівар Датта-Гупта, один із директорів Центру з проблем бідності та нерівності Джорджтауну. Видання New York Times повідомляє, що до цього списку також входять деякі радники кандидата в президенти США Джо Байдена.
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