Рецесія у 2020 році: банкіри спрогнозували, як розвиватиметься економіка США

Один із найбільших банків США Goldman Sachs представив новий прогноз щодо подальшого впливу коронавірусу на економіку США.

За словами експертів фінустанови, рівень безробіття у США через пандемію зросте до 15%, пише PYMNTS.com. Однак у кінці 2020 року економіка країни почне відновлюватися.

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У Goldman Sachs прогнозують, що ВВП США знизиться в другому кварталі цього року на 34%. Це буде найбільше падіння показника з часів Другої світової війни.

Цікаво, що нинішні цифри основних економічних показників США перевищують попередні прогнози Goldman Sachs. Зокрема, спочатку аналітики банку передбачали підвищення рівня безробіття у Сполучених Штатах до 9% та падіння ВВП упродовж перших двох кварталів на 24%.

Попри такі невтішні прогнози, експерти банку заявили, що економіка країни швидко відновиться. У третьому кварталі 2020 року рівень ВВП США зросте відразу на 19%, що стане одним із найкращих показників за всю історію країни.

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Із-поміж основних факторів швидкого відновлення економіки є пакет фінансової допомоги розміром 2 трильйони доларів, який був підтриманий президентом США Дональдом Трампом. Окрім того, це ще й низка програм допомоги населенню і бізнесу, ініційовані Федеральної резервної системи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на минулому тижні підписав закон про фінансову підтримку американської економіки. Розмір матеріальної допомоги становить 2 трильйони доларів.



Згідно з законом, влада Сполучених Штатів виділить 1200 доларів громадянам, чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік.



Окрім того, буде створено програму підтримки малого бізнесу. Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів.



Ще 500 мільярдів доларів буде спрямовано на фінансування різних сфер економіки, а також для допомоги менших міст і штатів загалом.

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Заходи уряду США, які зараз впроваджуються в країні для стримування темпів поширення коронавірусу, повинні бути успішними і призвести до зменшення кількості хворих. Зокрема, масове тестування громадян допоможе зупинити поширення смертельного вірусу у США до травня-червня цього року, вважають аналітики Goldman Sachs.

Рівень безробіття у Сполучених Штатах нині росте. Так, на минулому тижні понад 3 мільйони осіб звернулося в державні органи за фінансовою допомогою у зв’язку з безробіттям. На наступному тижні це число може зрости до 5 мільйонів, зазначають у Goldman Sachs.

Експерти фінустанови стверджують, що економічне становище країни погіршуватиметься в найближчій перспективі. Однак аналітики сподіваються, що дії влади все ж покращать ситуацію.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу