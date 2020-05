Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати

ІРО проводять для підвищення ринкової вартості приватної компанії шляхом залучення акціонерного спекулятивного капіталу від інвесторів резидентів та нерезидентів. У результаті підприємство стає публічним.

Цього року вже низка компаній заявляли про вихід на IPO. Детальний огляд їхньої діяльності та фінансового стану 24 каналу представляли експерти компанії "Фрідом Фінанс".

Цього разу Степан Джус, інвестиційний аналітик "Фрідом Фінанс", проаналізував результати IPO різних міжнародних компаній. Отож, для кого з підприємств вихід на біржу став успішним, а хто, навпаки, зазнав збитків – читайте у матеріалі.

Що таке ІРО? З англ. Initial Public Offering "первинна публічна пропозиція" – перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції. Продаж акцій може здійснюватися як завдяки розміщенню додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.

ІРО компаній: загальні дані й статистика

Із 2012 року було проведено 97 ІРО. Клієнти "Фрідом Фінанс" брали участь у 96 ІРО з 2014 року, що свідчить про велику зацікавленість цим сегментом і на території України. Адже це високодохідний інструмент, що тим не менш, пов’язаний із високим рівнем ризику.

Статистика за такими угодам демонструє +47% середньої прибутковості до кінця 3-місячного локап періоду (період часу, упродовж якого відсутня можливість продавати акції, куплені у андеррайтера в ході IPO.). +108% – середня прибутковість до поточного моменту.

Чотири компанії так і не запустили ІРО на біржах: Virgin America Inc (VA), Cboe Bats LLC (BATS), MuleSoft Inc (MULE), Tintri Inc. (TNTR).

Дохідність компаній після ІРО

В позитивному полі (станом на сьогодні) залишились 62 емітента, із них:

4 нові ІРО: Revolution Medicines (RVMD) (+113%), ORIC Pharmaceuticals (ORIC) (+109%), Passage BIO (PASG) (+18%), Lyra Therapeutics (LYRA) (+2%). Усе це біофармацевтичні та медичні компанії, які на хвилі коронавірусної кризи користуються популярністю у інвесторів. Адже такі підприємства розробляють і пропонують інноваційні рішення в медицині, що може збільшити капітал інвесторів у декілька разів.

47 емітентів з позитивною дохідністю на період локапу, з-поміж них:

Beyond Meat (BYND) (+620% локап періоду, та +448% на сьогодні) – найбільш відома та дохідна ІРО-компанія, яка займається вирощуванням м'яса на рослинній основі. Її продукція включає готове до вживання м'ясо під марками The Beyond Burger і Beyond Sausage; заморожене м'ясо – Beyond Chicken Strips та Beyond Beef Crumbles. Компанія була заснована Ітаном Уолденом Брауном та Брентом Тейлором у 2009 році, а штаб-квартира знаходиться в Ель-Сегундо, Каліфорнія.



Продукція Beyond Meat / Фото Flickr

Twilio Inc (TWLO) (+328% локап періоду, та +1169% на сьогодні) – займається розробкою програмного забезпечення для комунікацій, хмарної платформи та послуг (набір інтерфейсів прикладного програмування (API), які обробляють логіку зв'язку вищого рівня, необхідну майже для кожного типу взаємодії з клієнтами). Заснована у березні 2008 року, штаб-квартира знаходиться у Сан-Франциско, Каліфорнія.

ShockWave Medical (SWAV) (+296% локап періоду, та +140% на сьогодні) – компанія з медичних пристроїв. Вона зосереджена на розробці та комерціалізації продуктів, призначених для трансформації способу лікування серцево-судинних захворювань. Заснована 2009 р., штаб-квартира в Санта-Кларі, Каліфорнія.

Roku Inc (ROKU) (+272% локап періоду, та +808% на сьогодні) – бере участь у наданні потокової платформи для телебачення. Заснована у жовтні 2002 р., штаб-квартира знаходиться в Лос-Гатосі, Каліфорнія.

Schrodinger Inc (SDGR) (+188% локап періоду, та +245% на сьогодні) – надає програмні рішення для хімічного моделювання фармацевтичній промисловості. Заснована в серпні 1990 року, штаб-квартира – у Нью-Йорку. Досить досвідчена компанія, хоча публічне розміщення відбулось тільки на початку 2020 року.

Zoom Video Communications (ZM) (+169% локап періоду, та +347% на сьогодні) – найвідоміша зараз комунікаційна платформа для відеоконференцій. Дає можливість переглядати відео віч-на-віч тисячам людей за одну зустріч на різних пристроях та місцях. Компанія була заснована Еріком С. Юаном у 2011 році, головний офіс – у Сан-Хосе, Каліфорнія.



Компанія Zoom / Фото Facebook

Twitter Inc (TWTR) (+104% локап періоду, та +12% на сьогодні) – відома соціальна мережа. Здебільшого популярна в США, користується навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Одна компанія не продемонструвала результату в період локапу. Йдеться про Beam Therapeutics Inc (BEAM). Однак станом на сьогодні в неї +17% дохідності.

10 емітентів, що вийшли на ІРО, взагалі показали негативну дохідність в локап періоді, з-поміж них:

Fiverr International Ltd (FVRR) : -1%, при дохідності на сьогодні +160%.

: -1%, при дохідності на сьогодні +160%. Bioxcel Therapeutics Inc (BTAI) : -3%, при дохідності на сьогодні +270%.

: -3%, при дохідності на сьогодні +270%. Planet Fitness Inc (PLNT) : -6% при дохідності на сьогодні +225%.

: -6% при дохідності на сьогодні +225%. Match Group Inc (MTCH) : -13%, при дохідності на сьогодні +549%.

: -13%, при дохідності на сьогодні +549%. Livongo Health Inc (LVGO) : -19%, при дохідності на сьогодні +107%.

: -19%, при дохідності на сьогодні +107%. Ferrari NV (RACE) : -20%, при дохідності на сьогодні +202%. Ferrari NV – відома холдингова автокомпанія. Виготовляє розкішні спортивні автомобілі. З-поміж моделей фірми: F12Berlinetta, 488GTB, 488 Spider, 458 Speciale, California T, LaFerrari Hybrid, LaFerrari та повний привід FF. Компанія була заснована Енцо Ансельмо Феррарі в 1939 році, а головний офіс – у Маранелло, Італія).

: -20%, при дохідності на сьогодні +202%. Ferrari NV – відома холдингова автокомпанія. Виготовляє розкішні спортивні автомобілі. З-поміж моделей фірми: F12Berlinetta, 488GTB, 488 Spider, 458 Speciale, California T, LaFerrari Hybrid, LaFerrari та повний привід FF. Компанія була заснована Енцо Ансельмо Феррарі в 1939 році, а головний офіс – у Маранелло, Італія). Facebook Inc (FB): -47%, при дохідності на сьогодні +453%. Facebook – не менш знаменита соцмережа, яка зараз налічує понад 44 000 працівників, понад 3,6 тис. акціонерів та понад 1,5 млрд користувачів щоденно.

Коментар аналітика "Фрідом Фінанс" Не варто зациклюватися на локап періоді, оскільки в довгостроковій перспективі акції емітентів можуть показувати різну динаміку в залежності від виду та перспектив бізнесу в майбутньому.

Дві компанії із 96 показали нульову дохідність (станом на сьогодні): TransMedics Group (TMDX) та PPD Inc (PPD). При цьому дали дохідність у період локапу: +43%та +2% відповідно.

Найгірша ситуація по дохідності у період локапу та станом на сьогоднішній момент у 15 компаній-емітентів, серед яких досить багато відомих компаній:

Sundial Growers Inc (SNDL) (-76% та -96% відповідно) – найбільш ризикована інвестиція. Займається виробництвом та розповсюдженням квітів, пре-ролів та вейпів. Працює за такими сегментами: каннабіс, декоративні квіти та корпоративний сектор. Компанія була заснована Стенлі Дж. Свіатеком, а головний офіс – у Калгарі, Канада. Досить ризиковані напрямки, багато залежних факторів.

XP Inc (XP) (-33% та -8% відповідно) – працює як платформа фінансових послуг, керована технологіями. Її продуктові платформи включають брокерські цінні папери, цінні папери з фіксованим доходом, взаємні та хедж-фонди, структуровані продукти, пенсійні плани та страхування життя, послуги з управління статками та інші інвестиційні продукти. Компанія була заснована Guilherme Dias Fernandes Benchimol у 2001 році, а головний офіс – у Вілі Олімпія, Бразилія.

Xiaomi Corp (XIACF) (-20% та -31% відповідно) – займається розробкою, виготовленням та продажем смартфонів, апаратних та програмних продуктів. Компанія заснувана 3 березня 2010 року, а штаб-квартира знаходиться в Пекіні, Китай.

Uber Technologies (UBER) (-18% та -28% відповідно) – технологічна платформа, що пропонує мультимодальні перевезення людей, доставку їжі з ресторанів та з'єднання вантажних перевізників та вантажовідправників. Компанія була заснована Оскаром Салазаром Гайтаном, Травісом Каланіком і Гарретт Кемп у 2009 році, а штаб-квартира знаходиться у Сан-Франциско, Каліфорнія. Зараз мобільний застосунок є майже по всьому світу, виручка збільшується, але при цьому компанія з року в рік зазнає збитків, тому ціни на акції знижуються.



Дара Хосровшахі, генеральний директор Uber / Фото Flickr

GreenSky (GSKY) (-17% та -84% відповідно) – технологічна компанія, функціонує як платформа кредитування, яка дає можливість роздрібним торговцям, постачальникам медичних послуг та підрядникам надавати кредити своїм клієнтам. Заснована 2006 р., штаб-квартира в Атланті, штат Джорджія.

Arlo Technologies (ARLO) (-15% та -86% відповідно) – бере участь у наданні та розвитку хмарної інфраструктури та мобільного додатку для смарт-підключених пристроїв (бездротові смарт-камери з підтримкою Wi-Fi та LTE, вдосконалені дитячі монітори, розумні світильники безпеки та аудіодзвінок). Заснована в січні 2018 року, штаб-квартира в Сан-Хосе, Каліфорнія. На цей момент погані продажі, не користується попитом.

Lyft Inc. (LYFT) (-14% та -59% відповідно) – аналог Uber, у наданні та управлінні онлайн-платформою спільноти соціальних водіїв. Компанія була заснована Маркусом Коном, Джоном Циммером, Раджат Сурі, Меттом ван Хорном та Логан Гріном у 2007 році, штаб-квартира у Сан-Франциско, Каліфорнія. Проблеми такі ж як у Uber – виручка зростає при отриманні збитків кожного звітного періоду.

14 компаній із 96 ІРО показали додатну дохідність у локап періоді, а вже станом на сьогодні ціни на їх акції впали від -7% до -86%. З-поміж них можна виокремити:

Eventbrite (EB) (+21% та -65% відповідно) – надає послуги з управління івентами та подіями, що включають в себе онлайн-продаж квитків, проведення хостингу, організацію, просування та рекламу. Через карантинну кризу ціни впали, тимчасово призупинена діяльність.

Levi Strauss & Co. (LEVI) (+24% та -26% відповідно) – відома досвідчена компанія, що займається проектуванням, збутом та продажем одягу. Знизили обороти після неможливості фізичної присутності під час карантину у торгових точках.

Tencent Music Entertainment (TME) (+36% та -11% відповідно) – бере участь у створенні онлайн-музичної розважальної платформи. Компанія була заснована Цзя Сінь Пен 6 червня 2012 року, штаб-квартира в Пекіні, Китай. Знизився попит.

Pinterest (PINS) (+38% та -7% відповідно) – бере участь у роботі вебсайту для обміну фотографіями в стилі пінборд. Це дозволяє користувачам створювати та керувати колекціями зображень на основі тем, такими як події, інтереси та захоплення. Знизився попит.

Fitbit Inc (FIT) (+90% та-67% відповідно) – бере участь у розробці пристроїв для носіння, які відстежують дані про стан здоров'я людини. Його продукція включає смарт-годинники, трекери, розумні ваги та аксесуари.



Продукція Fitbit / Фото Flickr

GoPro Inc (GPRO) (+279% та -86% відповідно) – займається виробництвом та продажем камер та аксесуарів для них. Її торгові марки включають Hero7, Fusion, GoPro Plus, Quik, GoPro App та Karma Grip. Компанія була заснована Ніколасом Вудманом у 2002 році, а головний офіс – у Сан-Матео, Каліфорнія. У кожному бізнесі є свій період розквіту та зниження попиту, залежно від кон’юнктури ринку та конкурентів.

Висновки та рекомендації "Фрідом Фінанс"

Рекомендуємо звертати увагу не тільки на відомі імена компаній, а й на бізнес-стратегії, інновації, бізнес-моделі та фінансові моделі компаній-емітентів.

На жаль, така процедура як ІРО в Україні не користується популярністю. Вона тягне за собою публічність та прозорість у розкритті інформації емітентом, що сьогодні не зовсім вигідно для українських бізнесменів, та вимагає від країни, де первинно розміщена компанія на біржах, високого рівня захисту прав власності на акціонерний капітал, в тому числі міноритарних інвесторів.

Високий рівень розвитку судової влади і справедливості захисту інвесторів та власників бізнесу – першочергове, що потрібно для виходу українських компаній на ІРО на біржах території України.

Тому всі українські емітенти, які проводили та планують ІРО здійснювали їх на іноземних біржах (Варшава, Лондон, Франкфурт та ін.). Низький попит внутрішніх інвесторів і погана можливість заходити в інвестиції українських ІРО іноземними інвесторами змушують українських емітентів виходити на закордонні біржі, де відкрита економіка та розвинений фондовий ринок.

Тому єдиний шанс брати участь в ІРО українцям може бути через такі інвестиційні компанії як "Фрідом Фінанс Україна".