Ринки акцій в Азії зростають на тлі повідомлень про відновлення економіки Китаю

У вівторок, 14 березня, азійські фондові ринки зросли на тлі повідомлень про те, що Китай поступово відновлюється від пандемії коронавірусу.

Згідно з даними CNN, японський фондовий індекс Nikkei 225 збільшився на 3,1%. Південнокорейський Kospi піднявся на 1,7%, китайський Shanghai Composite – на 1,3%, а гонконзький Hang Seng – на 0,7%.

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Основні азійські біржові індекси продемонстрували ще більший ріст після того, як влада Китаю повідомила про кращі, ніж очікувалося раніше, показники торгівлі за березень. Водночас експорт товарів у країні знизився на 6,6% у минулому місяці. Раніше аналітики прогнозували падіння цього показника на 14%. Імпорт опустився на 0,9%, що теж набагато краще, ніж попередній прогноз про зниження на 9,5%.

Аналітичні дані вказують на те, що економіка Китаю повертається до нормального стану. Однак рівень експорту, ймовірно, залишатиметься низьким, оскільки в решти країн світу все ще поширюється пандемія коронавірусу.

Попри те, що виробничі потужності Китаю відновилися, зовнішній попит в цьому кварталі (другому – ред.) знизиться. Адже COVID-19 продовжує поширюватися за межами Китаю,

– зазначають аналітики.

Аналітики Capital Economics очікують, що ВВП Китаю в першому кварталі цього року знизиться на 16% у порівнянні з минулим роком. Влада Китаю повідомить про те, наскільки зменшився цей показник у п’ятницю, 17 квітня.

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Ситуація на фондовому ринку США

Американський фондовий ринок також продемонстрував ріст станом на вівторок, 14 квітня. Зокрема, промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 1,3% (300 пунктів). Ф’ючерси на S&P 500 зросли на 1,2%, а індекс Nasdaq піднявся на 1,5%.

У понеділок, 13 березня, американський ринок акцій дещо впав. Адже результати минулого тижня у США були не дуже втішними – ріст кількості жертв коронавірусу, збільшення рівня безробіття. Тому інвестори не поспішають радіти й очікують на погіршення ситуації в країні.

Так, станом на понеділок, 13 квітня, промисловий індекс Доу-Джонса закривав торгову сесію, знизившись на 1,4% (329 пунктів), S&P 500 опустився на 1%, а Nasdaq – на 0,5%.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 14 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 925 811 підтверджених випадків зараження, із них 119 766 – закінчилися смертю. Одужало вже 458 199 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 3372 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 98 – летальні, а 119 пацієнтів одужало.