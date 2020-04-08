Ринок акцій США знову падає: як змінилися фондові індекси і що прогнозують експерти

Основні американські фондові індекси закривали торги у вівторок, 7 квітня, зниженням після кількаденного росту на понад 7% напередодні.

За даними Ліга.Бізнес, промисловий індекс Доу-Джонса до моменту закриття торгів впав на 0,12% (26,13 пункту) – до 22 653,86 пункту. Водночас у деякі періоди біржового трейдингу цей показник піднімався відразу на 4,1% (937,25 пункта).

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Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 опустився на 0,12% (4,27 пункту), досягнувши 2659,41 пункту. Під час торгів цей показник, як і індекс Доу-Джонса, піднімався на понад 3%.

Індекс акцій компаній, що торгуються на біржі Nasdaq – Nasdaq Composite – знизився на 0,33% (25,98 пункту) і на момент закриття сесії становив 7887,26 пункту.

Напередодні ключові фондові індекси США відновили ріст. Інвестори з оптимізмом сприйняли дії уряду країни, спрямовані на боротьбу з негативними наслідками коронавірусу на економіку.

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Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 8 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 432 577 підтверджених випадків зараження, із них 82 195 – закінчилися смертю. Одужало вже 301 649 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 1668 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 52 – летальні, а 35 пацієнтів одужало.

Попри це, деякі з інвесторів не поспішають радіти росту американського фондового ринку, і називають це явище тимчасовим. Адже обмежувальні заходи, введені владою, ймовірно, негативно вплинуть на економіку США й після другого кварталу 2020 року.

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Експерт Goldman Sachs Девід Костін стверджує, що тенденція на зниження фондових показників більш реальна для ринку США. Тому передчасно радіти поки рано.



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