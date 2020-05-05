Рішення Воррена Баффета продати всі акції авіакомпаній насторожує: думка інвестора

Американський інвестор Джим Крамер заявив, що легендарний мільярдер Воррен Баффет не дає "ніяких втішних сподівань на найближчу перспективу" щодо акцій авіакомпаній.

Крамер проаналізував виступ Баффета на щорічних зборах акціонерів, що відбулися в суботу, 2 травня, пише CNBC. Цьогоріч зібрання проходило онлайн через ситуацію з коронавірусом.

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Огляд Баффета щодо авіакомпаній насправді мене дуже стурбував,

– зазначив Крамер в ефірі телепередачі "Squawk on the Street" на CNBC.

Хто такий Джим Крамер? Це американський інвестор, шоумен та експерт із фондових ринків. У минулому обіймав посаду менеджера одного із хедж-фондів США. Він також відомий своєю діяльністю у ролі ведучого. Зокрема, має власну програму "Mad money" на CNBC, а також є засновником фінансового веб-порталу TheStreet.com. Окрім того, він пише книги на тему фондового ринку й фінансів.

Нагадаємо, Воррен Баффет заявив, що Berkshire Hathaway, генеральним директором якої він є, продала всі свої акції авіакомпаній. Раніше холдинг володів цінними паперами таких американських авіаперевізників, як United, American, Southwest та Delta Airlines, загальною вартістю в 4 мільярди доларів.

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Саме авіакомпанії стали однією з галузей бізнесу, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Авіаперевізники змушені були відмінити велику кількість рейсів, що вплинуло на їхні доходи. Представники авіабізнесу почали домовлятися з урядом про виділення їм кредитів, щоб не збанкрутувати повністю.

Світ змінився для авіакомпаній. Я сподіваюся, що ситуація швидко виправиться,

– заявив Воррен Баффет під час зустрічі.

Крамер стверджує, що він розглядає слова Баффета як знак того, що в глобальній економіці існують серйозні проблеми.



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