Ріст цін на нафту й кошти на порятунок економіки: ситуація на фондових ринках поліпшується

Американський фондовий ринок впродовж останніх днів значно піднявся. Цьому сприяло відновлення росту цін на нафту та підписання президентом США Дональдом Трампом законопроєкту про виділення 484 мільярдів доларів на порятунок економіки від наслідків коронавірусу.

За даними Forbes, промисловий індекс Доу-Джонса у п’ятницю, 24 квітня, збільшився на 1,1% (понад 250 пунктів); індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 1,4%, а Nasdaq Composite – на 1,7%.

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Ціни на нафту також продовжують рости. Зокрема, ф’ючерси на нафту WTI стабілізувалися з моменту їхнього рекордного обвалу на початку цього тижня.

Так, у четвер, 23 квітня, нафта WTI подорожчала на 20%, а у п’ятницю, 24 квітня, – на понад 4%, досягнувши 17,29 долара за барель.

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Державне фінансування вселяє більше довіри інвесторам

Ринок акцій почав рости після того, як Палата представників у четвер, 23 квітня, ввечері схвалила новий антикризовий пакет розміром 484 мільярдів доларів. Гроші підуть на кредити малому бізнесу, фінансування лікарень та тестування жителів. У п’ятницю, 24 квітня, президент США Дональд Трамп підписав цей законопроєкт про надання фінансової допомоги для відновлення економіки.

Хоча конгрес і схвалив уже чотири законопроєкти, щоб стримувати економічні збитки внаслідок коронавірусу, його робота ще не закінчена. Низка штатів та органів місцевого самоврядування все ще потребують фінансування, інакше вони будуть змушені скорочувати видатки, що, своєю чергою, посилить кризу,

– зазначив Адам Крисафуллі, засновник Vital Knowledge.

За словами Крисафуллі, інвестори не розраховують на успіх у 2020 році, вони зосереджуються на 2021 році. Адже, на їхню думку, саме в наступному році, ймовірно, ситуація "нормалізується", додав експерт.

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За даними Bespoke Investment Group, у 2020 році найгіршим днем для ринку стала п’ятниця. Саме цей день тижня основні біржові показники знижувалися в середньому на 0,82%. Лише впродовж останніх двох п’ятниць ситуація на фондових ринках поліпшилася – базові індекси відновили ріст.

На цьому тижні падіння цін на акцій не було високим у порівнянні з попередніми тижнями. Зокрема, промисловий індекс Доу-Джонса знизився лише на 2,5% упродовж тижня, а S&P 500 – на 1%.

Що вплине на подальший ріст ринку акцій: прогноз експерта

Адам Крисафуллі стверджує, що найбільше на подальший ріст ринку акцій вплине лише успіх у пошуку ліків від COVID-19.

Ймовірно, більше, ніж що-небудь інше (доходи компаній, антикризові пакети заходів від держави тощо), пошук ефективних ліків від коронавірусу буде основним макроактивом, який домінуватиме на ринку і вплине на подальший ріст акцій,

– говорить Крисафуллі.

Експерт відзначив, що нині "серце та розум" інвесторів захопив препарат "Ремдезивір". Однак ринку потрібно “стримувати свій ентузіазм”, коли йдеться про пошук ліків, додав Крисафуллі.

Навряд чи Ремдезивір буде ефективним,

– заявив Крисафуллі.

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