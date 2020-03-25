Ритейл чи доставка: у що інвестувати під час кризи

Запит на доставку їжі та товарів, у зв’язку із введенням карантину через коронавірус в Україні та світі, підкріплює інвестиційний попит у цій галузі.

Експерти компанії "Фрідом Фінанс Україна" проаналізували новини бізнесу та українських емітентів цінних паперів (ТОВ "РУШ" (мережа супермаркетів-дрогері ЄВА) і ТОВ "Нова Пошта") для розкриття ситуації у сферах FMCG, ритейлу та смарт-доставки.

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Огляд ринку

Як розповіли в компанії "Ашан Україна", через введення карантину внаслідок коронавірусу попит на доставку значно зріс, а, особливо, у Києві та Львові. Тому в сучасних реаліях, щоб доставити продукти клієнту потрібно витратити більше часу.

Багато клієнтів спокійно реагують на те, що на доставку буде потрібно більше часу. Це безпрецедентна ситуація в Україні й сервіси доставки до неї адаптуються. Ми оптимізуємо процеси з нашого боку, щоб виконувати максимальну кількість замовлень,

– зазначили в пресслужбі торговельної мережі.

Представники мережі кінотеатрів "Планета Кіно" говорять, що збитки через ситуацію з коронавірусом для них можуть становити десятки, а то і сотні мільйонів гривень.

У мережі EVA наголошують, що зараз доволі непроста ситуація з орендними та комунальними платежами. Якщо з опаленням приміщень, у яких не буде покупців і персоналу, ще можна заощадити і заплатити за реально спожиті енергоносії, то з орендою – значно складніше.

З урахуванням форс-мажорних обставин в Україні та світі, і закриттям окремих ТРЦ, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції, компанія сподівається, що їй вдасться домовитися з орендодавцями про лояльні умови на період карантину,

– йдеться у відповіді рітейлера на запит RAU.

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Попит на доставку їжі зріс

Під час карантину кількість сесій на Zakaz.ua (співпрацює з мережами магазинів Novus, Metro, Ашан, Фуршет і МегаМаркет) зросла на 44%. Обмеження на переміщення також вивело мобільний додаток сервісу до топ-10 найпопулярніших у категорії Food&Drink.

53% респонденти підтверджують, що різко скоротили споживання їжі поза домом. Це співвідноситься із загальним трендом у країнах, охоплених вірусом. Наприклад, зростанням кількості онлайн-продажів (Франція – 87%, Італія – 82%, Іспанія – 62%, Австралія – 45%) і більш частим користуванням послугами доставки їжі (країни Балтії – 5%). В умовах ізоляції та карантину це дуже зручно,

– коментує Олександр Іванов, партнер по роботі з клієнтами Nielsen.

У сервісі Glovo відзначають, що у зв’язку з останніми подіями, особливо швидко збільшилося число замовлень у категоріях "Аптеки" і "Супермаркети". Значно зріс і середній чек замовлення в цих категоріях. У сегменті "Ресторани" серед користувачів зберігають популярність заклади, які продовжують готувати винятково для доставки.



Іспанський сервіс доставки Glovo / Flickr

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У пресслужбі українського сервісу доставки Raketa розповіли, що після оголошення карантину зростання замовлень становило близько 20%, а після закриття кафе і ресторанів – понад 30%, і продовжує збільшуватися. Така ситуація спостерігається в усіх містах, де працює Raketa – у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Вінниці.

Порівнянне зростання фіксують і в Menu.ua. Кількість замовлень їжі з доставкою через сервіс з моменту введення карантину зросла на 25%. А в найближчі два тижні в компанії очікують зростання замовлень до 70%.

Щоб задовольнити зростаючий попит Menu.ua збільшує штат кур’єрів на період росту активності, підсилює роботу служби доставки, а також залучає фрилансерів для зниження навантаження на відділ контенту.

Раніше генеральний директор Zakaz.ua Андрій Курський в інтерв'ю RAU говорив, що ринок доставки продуктів харчування онлайн в Україні в 2019 році зріс удвічі – до $100 млн. Тому епідемія коронавірусу і пов’язаний з нею карантин, ще більше можуть прискорити темпи розвитку онлайн-доставки продуктів і ринку e-commerce в цілому.

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За його словами, серед нових покупців також виділяється сегмент аудиторії 50+. Наприклад, представники китайського онлайн-ритейлера Miss Fresh стверджує, що старша вікова категорія користувачів збільшилася на 237% в результаті пандемії, а інтернет-гігант Alibaba зафіксував зростання продажів в 4 рази в цьому сегменті.

При цьому завдання ритейлерів – швидко адаптуватися до потреб нової аудиторії, допомогти їм у навігації, побороти існуючі бар’єри покупки онлайн і, таким чином, створити базу для утримання покупців після завершення карантину,

– резюмує аналітик Nielsen.

Інвестиційні можливості

На інвестиційну активність, окрім волатильності курсів валют упродовж другого і третього кварталів 2020 року, вплине і неможливість фізично відвідувати активи. Ринки, що залежать від іноземного капіталу, можуть зіткнутися зі скороченням інвестиційної активності.



Динаміка інвестиційної активності / Oxford Economics

"Нова Пошта"

Упродовж останнього десятиліття "Нова Пошта" є лідером і трендсеттером українського ринку експрес-доставки.

У зв’язку з тим, що частина торговельно-розважальних центрів в Україні повністю закрито і до них немає доступу, "Нова Пошта" тимчасово перенаправляє весь вантаж і посилки з відділень, що розташовані в них, у найближчі самостійні відділення. У ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до яких є доступ – відділення працюють у штатному режимі.

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20 березня "Нова Пошта" у тестовому режимі запустила послугу доставки продуктів харчування. Пілотний проект діє наразі в Дніпропетровській області. Компанія запустила послугу разом з партнерами – інтернет-магазином Rozetka і торговельною мережею АТБ.

З введенням карантину держава наполегливо рекомендує українцям залишатися вдома. Людям важко: всі знаходяться в умовах обмеженого пересування. Ми маємо розвинену інфраструктуру і потужну кур’єрську доставку, щоб допомогти придбати необхідні продукти. Наразі чекаємо внесення змін в законодавчі акти, після чого одразу почнемо доставляти й ліки, адже саме ця задача була нам поставлена президентом,

– коментує Олександр Бульба, генеральний директор «Нова Пошта».

23 березня український уряд дозволив українським поштовим операторам доставляти лікарські засоби, а вже сьогодні "Нова Пошта" запускає послугу доставки ліків по всій Україні. На сайті компанії зазначено, що доставка здійснюватиметься по всій території України у відділення "Нової Пошти", поштомати або кур’єрами. Наразі компанія доставлятиме ліки разом з партнером – інтернет-порталом Liki 24. У подальшому залучатимуться й інші партнери, які продають ліки.

Вищеназвані проєкти, за нашими прогнозами, позитивно вплинуть на бізнес, що працює у сфері смарт-доставки та фінансові показники емітента ТОВ "Нова Пошта". Адже зараз більше людей користуються інтернетом, шукають товари онлайн, збільшуючи комісійні платежі за доставку товарів через різні маркетплейси.

ТОВ "РУШ" (мережа магазинів ЄВА)

Мережа магазинів ЄВА працює за своїм стандартним графіком і в період карантину. Про законність їхньої діяльності у такий час можна почитати за покликанням.

Упродовж березня цього року було відкрито 6 нових магазинів ЄВА, навіть, під час “карантинної кризи” коронавірусу, оскільки зріс попит на гігієнічні товари. Як відомо, у середу, 25 березня, український уряд оголосив про продовження карантину до 24 квітня та введення надзвичайної ситуації по всій території України.

Торговельна мережа ЄВА також надає послугу доставки своїх товарів. Тому бізнес буде на плаву та прогнозується утримання фінансових показників на рівнях 2018-2019 років, з можливістю їх покращання.



Доставка товарів з магазинів Єва / Фрідом Фінанс Україна

Треба звернути увагу на характеристики постачання товарів та продукції у мережу цих магазинів. Адже це дрогері-бізнес, який залежить в 40-60% випадків від імпортних товарів. Імпорт та експорт знижуватимуться в Україні та світі у лютому-квітні, а в деяких країнах аж до червня. Тому це негативно може вплинути на залишки та резерви продукції. Водночас вітчизняні виробники (використовуючи процедури захисту від поширення вірусу) матимуть шанс реалізувати свою продукцію в цій мережі.

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Замість висновків

Навіть під час криз, які впливають на охорону здоров’я, громадське харчування, нерухомість та ритейл, є компанії та сфери бізнесів, які можуть заробити додатковий капітал або зберегти свої позиції на ринку під час глобальної рецесії. Зараз можемо виділити декілька компаній, у фінансові інструменти яких можна інвестувати на хвилі коронавірусу:

Іноземні ринки (акції):

ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD. (тікер BABA). AMAZON COM INC (тікер AMZN).

Український ринок (корпоративні облігації):

ТОВ "Нова Пошта" (тікер ONPSTA). ТОВ "РУШ" (мережа магазинів ЄВА) (тікер RUSH05).

Статтю підготував Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна"