Агрегатор страховых услуг SelectQuote выходит на IPO: что надо знать инвесторам

В сфере инвестиций все чаще рассматривается тема IPO. Размещение акций на бирже – один из способов привлечения дополнительного инвестирования и повышения имиджа компании. Сегодня аналитики компании "Фридом Финанс" проанализировали деятельность SelectQuote, разработчика страховой платформы, с помощью которой можно сравнивать полисы разных поставщиков. Фирма выйдет на IPO 21 мая 2020.

Больше о разработках SelectQuote, ее финансовом положении и подготовке к IPO – читайте в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для 24 канала. Кроме того, узнайте прогнозы аналитиков относительно прибыльности компании в будущем и перспектив инвестирования в ее акции.

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SelectQuote: чем занимается и что предлагает клиентам

Это компания-разработчик сервиса, что позволяет сравнивать страховые полисы разных поставщиков, например, American International Group, Prudential Financial Inc и Liberty Mutual. Была основана еще в 1985 году и стала первой DTC-платформой на рынке страховых услуг США. В то же время, компания является лишь дистрибьютором страховых полисов, она не предоставляет услуги по страхованию.

SelectQuote зарабатывает благодаря комиссии от своих партнеров в виде страховых компаний, чьи полисы размещены на ее платформе. Технология компании позволяет потребителям легко сравнивать цены и варианты полисов от 50 ведущих страховых компаний США.

На протяжении всей своей деятельности SelectQuote привлекла более 82 млн долларов. Среди ее акционеров: BEP III LLC и BEP III Co-Invest LLC.

Интерес к IPO компании подогревает тот факт, что в сентябре 2019 другая фирма – Prudential – заявила, что готова заплатить 2,35 млрд долларов за стартап Assurance IQ. Последний использует машинное обучение для ускорения процесса покупки страхового полиса. Как видим, есть интерес к таким технологическим компаниям, которые упрощают процесс поиска и выбора лучшего варианта страхования.

Андеррайтерами этого размещения являются: Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citigroup и Jefferies.

Кроме поиска выгодных страховых полисов, SelectQuote также имеет собственную линию продуктов на основе услуг своих партнеров:

SelectQuote Senior ( "Senior") – это динамичный продукт компании, который был запущен в 2010 году. Сюда входят программы страхования Medicare Advantage (покрытие препаратов по рецептам) и Medicare Supplement (покрытие большей части стоимости медицинских услуг). В этом продукте принимают участие около 15 ведущих партнеров по страхованию: Humana, UnitedHealthcare, Aetna и др.

– это динамичный продукт компании, который был запущен в 2010 году. Сюда входят программы страхования Medicare Advantage (покрытие препаратов по рецептам) и Medicare Supplement (покрытие большей части стоимости медицинских услуг). В этом продукте принимают участие около 15 ведущих партнеров по страхованию: Humana, UnitedHealthcare, Aetna и др. SelectQuote Life – это подборка различных продуктов для страхования жизни от несчастных случаев, а также страхование несовершеннолетних.

– это подборка различных продуктов для страхования жизни от несчастных случаев, а также страхование несовершеннолетних. SelectQuote Auto & Home – продукт, основанный в 2011 году для страхования автомобилей и домов. Здесь присутствуют 29 ведущих страховых компаний США.

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Адресный рынок SelectQuote в 180 млрд долларов

Как ожидают аналитики, количество участников программы Medicare вырастет с 59,9 млн в 2018 году до 68,4 млн до 2023 года и 76,7 млн до 2028 года.

Довольно перспективной выглядит и программа страхования Medicare Advantage. В частности, на конец 2017 она насчитывала 20 млн участников (35% от всего рынка), и к 2025 году ожидается, что это число возрастет до 38 млн участников (50% от всего рынка).

Адресные рынки в сегменте продуктов Life и Auto & Home оценен в 105 млрд долларов и 47 млрд долларов.

Стратегия роста SelectQuote:

Увеличение продаж различных страховых продуктов.

Максимизация стоимости пожизненных страховых продуктов.

Расширение партнерской сети.

Расширение ассортимента продуктов.

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Финансовые показатели SelectQuote: двузначный рост и прибыльность

Выручка компании. По состоянию на 2019 финансовый год (ФГ) темпы роста составили +44%, а за 9 месяцев 2020 ФГ – 48%.



Темпы роста SelectQuote в % / Визуализация "Фридом Финанс" по данным SelectQuote

Основные показатели маржинальности бизнеса. Валовая маржа демонстрирует рост с 64% в 2018 ФГ до 69% в 2019 ФГ. В течение 9 месяцев 2020 ФГ этот показатель снизился до 68% из-за роста количества страховых агентов.

Показатели EBIT выросли с 18% в 2018 ФГ до 29% в 2019 ФГ на фоне снижения себестоимости с 36% до 31% от выручки, маркетинга – с 35% до 33% и технических разработок – с 4% до 2%.

В то же время маржа снизилась с 29% в 2019 ФГ до 25% за 9 месяцев 2020 ФГ благодаря росту себестоимости с 30,9% в 2019 ФГ до 32,4% за 9 месяцев 2020 ФГ, маркетинга – с 32,7% до 33,9 % и G&A – с 4,7% до 6,6%.



Основные индикаторы маржинальности бизнеса в % / Визуализация "Фридом Финанс" по данным SelectQuote

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Денежный поток. За 9 месяцев 2020 ФГ компания сгенерировала наличные путем своей финансовой деятельности.



Денежный поток SelectQuote Inc / Визуализация "Фридом Финанс" по данным SelectQuote

Экспертная оценка роста SelectQuote и прогнозы от "Фридом Финанс"

1. Выручка. Для того, чтобы сделать прогноз по выручке в "Фридом Финанс" использовали данные компании SelectQuote.

Темпы роста в 2020 году снизятся до 43,3% с 44,4% в 2019 году.

Выручку следует разделить по трем основным продуктам компании: SelectQuote Senior, SelectQuote Life и SelectQuote Auto & Home.

SelectQuote Senior – это динамичный продукт компании за счет программы страхования Medicare Advantage.

С учетом возможных триггеров роста и роста численности участников программы Medicare, мы прогнозируем рост выручки с 192 млн долларов до 1, 498 млрд долларов до 2029 года. Темпы роста от SelectQuote Senior снизятся с 88% в 2019 ФГ до 4% к 2029 году,

– отметили аналитики "Фридом Финанс".

SelectQuote Life. С 1985 года было продано более 1,75 млн полисов.

В "Фридом Финанс" предполагают, что с учетом снижения новых страховых премий, ожидается замедление выручки от этого продукта с 12% в 2019 ФГ до 0,33% к 2029 году. Выручка вырастет с 110 млн долларов до 164 млн долларов в течение прогнозного периода.

SelectQuote Auto & Home – продукт, запущенный в 2011 году. На текущий момент партнерами являются 29 ведущих страховых компаний США.

Мы ожидаем ускорения выручки в 2020 году до 12% (против 5% в 2019 году) с последующим замедлением до 1%. Выручка вырастет с 35 млн долларов до 57 млн долларов,

– заявляют во "Фридом Финанс".

Общая выручка SelectQoute увеличится с 338 млн долларов в 2019 ФГ к 1,719 млрд долларов до 2029 года. Темпы роста снизятся с 44% до 3%.

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2. Снижение показателей маржи до среднеотраслевых значений в 25%.

В 2019 ФГ показатели EBIT-маржи были равны 29%. В дальнейшем аналитики "Фридом Финанс" предполагают, что эти показатели достигнут среднеотраслевых значений в 25% в течение следующих 10 лет.

Чистые реинвестиции от выручки за этот период возрастут с 3,2% до 4%, что равняется среднеотраслевым значением. Чистые реинвестиции составят 450 млн долларов, прогнозируют эксперты.

Финальный расчет стоимости и потенциал SelectQoute EV, или сумма стоимости прогнозного (1,439 млрд долларов) и зрелого (2,854 млрд долларов) периодов, составит 4,405 млрд долларов. Учитывая стоимость капитализированной аренды и долга в 465 млн долларов, поступлений от IPO в 324 млн долларов, наличные на счетах в 84 млн долларов и стоимость опционов в 126 млн долларов, собственный капитал SelectQuote можно оценить в 4,222 млрд долларов.



Учитывая 162,650 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию равна 25,4 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 19 долларов составляет 34%.



Прогноз темпов роста SelectQuote Inc / Визуализация "Фридом Финанс" по данным SelectQuote

Обзор главных рисков