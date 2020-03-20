Airdrop в США. Рецессия началась: как инвесторам не потерять и приумножить

На последнем заседании министра финансов США Стивена Мнучина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа была объявлена ​​завуалированная рецессия экономики страны.

Мы во "Фридом Финанс" тоже наблюдаем глобальную рецессию по Developed & Emerging Markets. Об этом также свидетельствует так называемый "airdrop".

Что такое airdrop? Просмотр монетарной политики, при котором снижаются ставки рефинансирования и вливаются деньги в экономику. Прежде всего финансируются рынки, пострадавших от кризиса и рецессии. Кроме того, печатаются новые деньги.

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Стоит обратить внимание, что при нынешнему airdrop финансовые регуляторы ряда стран дали распоряжение напечатать больше валюты. Вот сколько было напечатано валюты в разных государствах (по данным центральных банков и Международного валютного фонда):

Международный валютный фонд – 1 трлн долларов.

Америка – 700 млрд долларов.

Китай – 100 млрд долларов.

Великобритания – 74 млрд долларов.

Италия – 27 млрд долларов.

Индия – 13,5 млрд долларов.

Южная Корея – 9 млрд долларов.

Австрия – 4 млрд долларов.

Австралия – 5,4 млрд долларов.

Япония удвоила количество напечатанной валюты.

Вчера, 19 марта, Дональд Трамп подписал закон о "оборонном производстве для защиты от коронавируса". Это позволяет использовать частный бизнес в рамках "оборонной программы". Сам Трамп объявил себя "президентом военных действий". Такие решения могут привести к очередному снижению рынка, особенно сегодня, когда прошел почти месяц после начала падения рынков. По состоянию на 11:00 20 марта, европейский и азиатские рынки, кроме Nikkei 225 (-1,04%), растут, что может скоррелироваться с рынком Америки.

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По нашим наблюдениям, индекс S&P 500 имеет шанс вырасти до 2800 пунктов к концу лета 2020 года.

Если ситуация с карантинами и вакцинами не улучшится, то цели будут следующие:

индекс широкого рынка S&P 500 снизится до 2070 пунктов ;

; если этот уровень удастся пробить, тогда S&P 500 опустится до показателя 1800 (!) пунктов. Ведь 18 марта индекс S&P500 временно достиг исторического минимума с января 2017 года (2280 пунктов) (Смотрите рис. 1).



Рис.1. Динамика значений индекса S&P 500 в 2016-2020 годах / Фридом Финанс Украина

Поэтому в краткосрочной перспективе (до 6 месяцев) можно рассматривать покупку ETF и других компаний на локальных минимумах.

Поскольку месячное падение на 31,55% не может длиться долго, рынок ожидает определенную коррекцию вверх (так называемый "отскок"). Однако нужно следить за макроэкономическими новостями правительств, которые сейчас концентрируют свое внимание на борьбе с коронавирусом и вводят жесткие карантинные меры.

Главное о коронавирусе: статистика на 20 марта Всего заражений: 246 523.

Смертельные случаи: 10 059 (4,1%).

Выздоровели: 88 488 (35,9%) человек.

Сейчас болеют: 147 976 (60,0%), из них серьезные и критические случаи – 7 392.



Динамика роста заболеваемости коронавирусом во всем мире / Фридом Финанс Украина

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"