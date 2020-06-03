Несмотря на то, что SpaceX Илона Маска пока не является публичной компанией, инвесторы нашли другой способ отпраздновать успешный запуск астронавтов NASA в рамках миссии Demo-2 30 мая 2020 года. Они обратили внимание на другие космические предприятия, акции которых торгуются на бирже, в частности и на Virgin Galactic (SPCE).

В начале торгов в понедельник, 1 июня, цена на акции Virgin Galactic (SPCE) британского миллиардера Ричарда Брэнсона выросла на более 6%, сообщает CNN. В общем ценные бумаги компании выросли почти на 60% с начала ее выхода на биржу в октябре 2019 года.

Кроме успеха SpaceX, акции Virgin Galactic толкают вверх далеко идущие планы компаний. В частности, предприятие планирует до конца 2020 года осуществить первый в мире туристический полет в космос.

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Как успех SpaceX сказался на финансовых показателях других компаний отрасли

Оптимизм касательно запуска первой за девять лет пилотной миссии NASA и SpaceX мог способствовать увеличению капитала и рыночной стоимости многих других компаний аэрокосмической отрасли.

Например, биржевой фонд Procure Space ETF, в который входят акции предприятий космической отрасли, в понедельник, 1 июня, поднялся на 2,5%.

IPO SpaceX: что говорит Илон Маск

SpaceX не входит в состав какого-либо биржевого фонда. Однако, если это произойдет, то компания Илона Маска, вероятно, будет иметь лучший состав акций в случае, когда она, все-таки, станет публичной.

Сейчас SpaceX оценивается в 36 млрд долларов после последнего раунда финансирования. Таким образом, компания является самой дорогой в мире среди частных предприятий. Сам Илон Маск неоднократно утверждал, что пока не рассматривает возможность выхода SpaceX на IPO.

Интересно, что после запуска Crew Dragon на выходных, акции производителя электромобилей Tesla, генеральным директором которой тоже является Илон Маск, выросли почти на 5%.