Акции Saudi Aramco восстановили рост: как нефтяной гигант пережил коллапс на рынке – график

Акции Saudi Aramco, самой дорогой компании мира, и крупнейшего нефтедобывающего предприятия, достигли уровня, зафиксированного еще до "ценовой войны".

Во вторник, 20 мая, акции государственной нефтяной компании выросли в цене сразу на 3,09%, пишет Markets Insider. В результате стоимость ценных бумаг Saudi Aramco вернулась к уровню 5 марта, даты встречи стран ОПЕК+, которая предшествовала началу "ценовой войны" между Саудовской Аравией и Россией.

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Акции Aramco выросли на фоне увеличения мировых цен на нефть и обязательствах компании по выплате дивидендов. В частности, 12 мая нефтяное предприятие заявило, что выплатит дивиденды в любом случае, и падение его доходов в первом квартале 2020 года не станет помехой.



Динамика цены акций Saudi Aramco / Markets Insider

Рынок нефти 2020: от "ценовой войны" до отрицательных значений WTI

Акции ключевых игроков нефтяного рынка упали через обвал цен на сырье и распространение пандемии коронавируса. Как только спрос на нефть начал снижаться под влиянием COVID-19, вспыхнула "ценовая война" между Россией и Саудовской Аравией.

Тогда РФ отказалась поддержать решение Королевства снизить объемы добычи сырья, чтобы сдержать экономический упадок в мире. В результате Саудовская Аравия, наоборот, увеличила нефтедобычу и снизила цены на сырье.

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Как снизились акции ведущих нефтяных компаний в период с 5 марта и до сегодня:

BP упали почти на 28%.

Royal Dutch Shell – на 26%.

Exxon Mobil опустились на 9,5%.

Chevron – на 5%.

Из-за "ценовой войны" предложение на рынке нефти достигло рекордного уровня, когда спрос на сырье продолжал снижаться. В апреле цена майских фьючерсов нефти WTI упала до отрицательного значения – минус 37,6 доллара за баррель.

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Далее рынки нефти возобновили рост, как только начало действовать соглашение ОПЕК+, принятое в начале апреля. В рамках договоренности предусмотрено снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня; на 7,7 млн баррелей – с июля и до конца 2020 года; на 5,7 млн баррелей – с января 2021 по май 2022 года.

По состоянию на среду, 20 мая, нефть Brent торгуется по 35,72 доллара за баррель, а WTI – по 33,04 доллара за баррель.