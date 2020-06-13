По словам инвестора миллиардера Рона Байрона, рост цены акций Tesla, мирового производителя электромобилей, владельцем которого является Илон Маск, продлится еще долгие годы.

В интервью CNBC Байрон заявил, что ценные бумаги компании могут взлететь на 215% от текущего уровня в течение следующих пяти лет, пишет Markets Insider.

Акции Tesla будут стоить 2000 или 3000 долларов за одну штуку через пять лет,

– спрогнозировал Рон Байрон.

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Инвестиционные аппетиты фонда Байрона

Байрон является основателем и председателем организации Baron Funds, которая управляет несколькими инвестиционными фондами. По состоянию на 30 апреля этого года, фонды, которыми руководила Baron Funds, были сосредоточены на Tesla. В частности:

Среди этих организаций была и Baron Partners Fund , 25,5% активов которой (из 2,2 миллиардов долларов) были вложены в компанию Илона Маска.

, 25,5% активов которой (из 2,2 миллиардов долларов) были вложены в компанию Илона Маска. Baron Focused Growth Fund , еще один инвестиционный фонд Байрона, 26,1% своего капитала вложил в Tesla.

, еще один инвестиционный фонд Байрона, 26,1% своего капитала вложил в Tesla. Кроме того, Байрон является инвестором частной космической компании SpaceX, основателем и председателем которой также является Илон Маск.

Что думает Байрон касательно Tesla и доходности акций компании

Рон Байрон считает, что акции Tesla – это хорошее вложение. На вопрос, может ли инвестор рассмотреть возможность продажи своих ценных бумаг производителя электрокаров за 900 долларов, он ответил: "На самом деле я хотел бы получить больше денег, чтобы купить еще больше ценных бумаг Tesla".



Миллиардер-инвестор Рон Байрон / Фото Fxnews24

Байрон заявил, что некоторое время хотел избавиться от акций компании Илона Маска. Особенно тогда, когда Tesla пыталась увеличить свои производственные возможности. Тогда предприятию пришлось привлечь много дополнительного капитала, чтобы по сути построить с нуля мощную компанию по производству электромобилей.

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Однако теперь, после налаживания и расширения производства, когда Tesla начала поставлять сотни тысяч автомобилей ежегодно, фирма Илона Маска действительно является стабильной и жизнеспособной, утверждает Байрон. Среди главных преимуществ Tesla, благодаря которым ее рыночная стоимость и акции будут расти, является ее значительное продвижение в технологическом плане, в частности, это эффективность работы аккумуляторов к электромобилям.

Я давно говорил, что мы заработаем на Tesla в 20 раз больше. Пока нам удалось умножить свой доход только в четыре раза больше. Теперь я считаю, что мы заработаем в три или в четыре раза больше в течение следующих пяти лет, после чего удвоим или утроим доход еще в следующие 5 лет,

– утверждает Байрон.

Также во время интервью Байрон поделился советами для инвесторов, которые только думают вложить деньги в акции компании Илона Маска.

Единственное, что вам нужно сделать – это провести исследования своих возможностей. Вам не стоит рассчитывать на то, что говорят другие,

– подчеркнул Байрон.

Кроме того, миллиардер назвал самую большую свою инвестиционную ошибку.

Самая большая моя ошибка была в том, что в течение года я общался с Джеффом Безосом, виделся с ним часто, но не инвестировал в Amazon. Как я мог пропустить это?

– заявил Байрон.

Акции Tesla за 1000 долларов: что известно о последних достижениях компании

На этой неделе ценные бумаги мирового производителя электромобилей превысили 1000 долларов за одну штуку. Причиной такого роста стал успех компании Илона Маска на китайском рынке.

Согласно данным Управления статистики Китая, в мае было продано более 11 000 авто Tesla в КНР.

В результате акции Tesla достигли рекордного значения. Последний раз ценные бумаги компании достигали исторического максимума в феврале этого года, торговавшись тогда за 917,42 доллара за штуку.

По состоянию на субботу, 13 июня, акции Tesla опустились до отметки в 935,28 доллара за одну штуку.



Динамика цены на акции Tesla за 5 дней