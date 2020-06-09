Акции Tesla, генеральным директором которой является Илон Маск, рекордно выросли в цене. Ценные бумаги мирового производителя электромобилей поднялись из-за того, что объемы продаж в Китае значительно увеличился в мае этого года.

Продажи автомобилей в Китае подскочили в мае в этом году впервые с июня 2019 года, а электромобили Tesla стали самыми популярными среди электрических транспортных средств, пишет Markets Insider с ссылкой на Ассоциацию легковых автомобилей Китая.

В течение мая в Китае было продано более 11 000 автомобилей Tesla.

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Акции компании Илона Маска подорожали на 5,4% в понедельник, 8 июня. Ценные бумаги автопроизводителя достигли цены в 933,44 доллара за одну штуку. Такая цена превысила рекордный показатель, установленный в феврале – это 917,42 доллара за акцию.



Динамика цен на акции Tesla / График взято с ресурса Markets Insider

Данные о высоких объемах продаж авто Tesla в Китае добавлены к "бычьей" тенденции на фондовом рынке",

– отметил аналитик компании Wedbush Даниэль Айвз, объясняя такой рост ценных бумаг гиганта электрокаров.

Динамика продаж автомобилей Tesla в Китае 2020 года

В апреле объемы продаж электромобилей Tesla в Китае снизилась до 4633 единиц.

В марте было продано 12 710 авто. Спрос на автомобили компании Илона Маска вырос после того, как компания возобновила работу на своем заводе в Шанхае. Производство было приостановлено из-за пандемии коронавируса, которая тогда распространялась в Китае.

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Согласно данным Bloomberg, Tesla снизила вдвое цены на свои авто в Китае за последние два месяца.

Высокий спрос на электромобиль Tesla Model 3 остается единственной надеждой компании на рынке Китая. Кажется, что благодаря этому у компании есть все шансы, чтобы достичь плана продаж в 2020 году, который предполагает реализацию 100 000 авто,

– добавил Айвз.

Акции Tesla выросли на 121% с начала 2020 года.